Jön a fordulat a Forma-1-ben? Norris magabiztosan nyerte a miami sprintfutamot

Lando Norris győzelemre váltotta a pole-pozícióját a Forma-1 Miami Nagydíjának sprintfutamán. A szezon első három futamán egyeduralkodó Mercedes ezúttal a dobogóra sem ért oda.

A közel-keleti térségben dúló háborús helyzet miatt bő egy hónapot kihagyott a mezőny, ugyanis törölték a bahreini és a szaúdi versenyhétvégét is. A McLaren és a Ferrari komoly fejlesztésekkel érkezett meg Floridába, ami már a szabadedzéseken és a sprintidőmérőn is megmutatta hatását, a pole-t például Norris szerezte meg pénteken.

A szombati futamon aztán a brit címvédő jól is kapta el a rajtot, miközben a mellőle induló Kimi Antonelli belehibázott a kezdésbe és visszaesett – az olasz végül a negyedik helyen ért be a célba, de egy időbüntetés miatt csak hatodik lett. Norris végül magabiztosan hozta be a McLarent az első helyen a 19 körös futam végén, mögötte a sorrend volt kérdés, mögötte pedig a csapattársa, Oscar Piastri végzett. A dobogó alsó helyére Charles Leclerc ért oda, legjobb mercedesesként George Russell a negyedik lett.

Max Verstappen, Antonelli, Lewis Hamilton és Pierre Gasly szerzett még pontot.

Változásokkal tért vissza a Forma-1

Nagy egyeztetések előzték meg a visszatérést, melynek hatására az időmérő edzéseken módosultak az energia-visszanyerés paraméterei: az új rendelkezés alapján csökken a maximális visszatöltés, de annak teljesítménye nő, amitől azt várják, hogy több padlógázas szakaszt teljesítenek majd a pilóták. A szupervisszatöltés maximális teljesítményének növelése a futamokra is vonatkozik majd, aminek köszönhetően a versenyzőknek kevésbé kell majd odafigyelniük az autó elektromos energiájának beosztására.

A nagydíjakon változtatnak az elektromos rásegítés felső határán is annak érdekében, hogy elkerüljék a váratlan helyeken kialakuló jelentős tempókülönbséget a pilóták között. A gyorsítási zónákban maradnak az eddigi értékek, a körök többi részén viszont csökken a teljesítmény.

És új biztonsági intézkedéseket vezetnek be a rajtolásnál, az új rendszer felismeri, ha egy autó a kuplung kiengedése után rendellenesen lassan gyorsul. Ilyen esetekben az elektromos rendszer automatikusan rásegít majd a hajtásra, hogy az autó elérje a minimális gyorsulást, így anélkül csökkennek a rajt kockázatai, hogy ez bármilyen versenyelőnyt jelentene.

Miami Nagydíj sprintfutam (19 kör, 102,828 km, a pontszerzők) 1. Lando Norris (brit, McLaren) 29:15.045 perc 2. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 3.766 másodperc hátrány 3. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 6.251 mp h. 4. George Russell (brit, Mercedes) 12.951 mp h. 5. Max Verstappen (holland, Red Bull) 13.639 mp h. 6. Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 13.777 mp h. 7. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 21.665 mp h. 8. Pierre Gasly (francia, Alpine) 30.525 mp h.