Kígyózó sorokban állnak az emberek Kijevben az élelmiszerboltok előtt

Miután feloldották a kijárási tilalmat hétfő reggel, óriási tömegek indultak el vásárolni Kijevben. Az alábbi videón is látható, hogy rendkívül hosszú sor alakult ki az egyik kijevi szupermarket előtt, miután az emberek végre elhagyhatták az otthonaikat vagy óvóhelyeket azért, hogy élelmet vásároljanak.

The queue to one of the supermarkets in Kyiv, #Ukraine. A two-day curfew has been lifted in the past hour allowing grocery shops to open. People who have spent the past two days in bomb shelters and underground can finally buy grocery pic.twitter.com/ChX3dBpGrC

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) February 28, 2022