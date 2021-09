Százhuszonöt embert mészároltak le Etiópiában

Legalább 125 civilt mészároltak le az észak-etiópiai Tigré régió lázadói a szomszédos Amhara régióban – közölték szerdán etiópiai tisztségviselők. Az MTI azt írja, a tigréi erők határozottan visszautasították az erről szóló állításokat.

A források szerint a mészárlás szeptember 1. és 2. között történt az Amhara régióban található Csenna faluban, amely nem messze fekszik a volt Etióp Birodalom egykori fővárosától, Gondartól. Mulugeta Melesza, a közeli Dabat nevű település kórházának vezetője az AFP hírügynökségnek azt mondta, saját szemeivel látta a 125 holttestet tartalmazó tömegsírt, és hozzátette, hogy a térségben további holttestek után kutatnak.

Az AFP nem tudta független forrásból megerősíteni a halálos áldozatok számát, sem azt, hogy a meggyilkolt emberek civilek voltak-e, de a helyi lakosok egyértelműen a tigréi lázadókat jelölték meg a gyilkosságok elkövetőinek.

Getacseu Reda, a Tigréi Népi Felszabadítási Front (TPLF) szóvivője szerdán a Twitteren azt írta:

Here is our official response to Reuters’ misleading report pic.twitter.com/NoOZThY4ri