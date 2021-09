Nyílt térben is kötelező lesz a maszkviselés Szlovéniában

Hétfőtől szinte minden ágazatra kiterjeszti a kormány a koronavírus elleni védettségi igazolást – jelentette be szombaton Janez Poklukar egészségügyi miniszter. Kiemelte: minden olyan személynek rendelkeznie kell oltási vagy gyógyultsági igazolással, illetve negatív teszttel, aki közvetlen kapcsolatba lép más személyekkel, olyan intézményben dolgozik vagy olyan tevékenységet folytat, ahol fennáll a vírus terjedésének veszélye.

Ilyen az egészségügy, az oktatás, a szociális ellátás, a kiskereskedelem, a különböző szolgáltatások, a kulturális és vallási tevékenyégek, de a sport is. Kivételt képez a sürgősségi ellátás, a béke és a közrend fenntartása, valamint a katasztrófavédelem. Újra kötelező lesz a maszk viselése is nyílt térben, amennyiben nem tartható be a másfél méter távolság.

Az új intézkedések bevezetését a járvány gyorsuló terjedésével magyarázta a kabinet. Ljubljana a jövő héten fogadja el azt a rendeletet is, amelyben az intenzív osztályon kezelt betegek számának alakulásától teszi függővé az új korlátozások bevezetését.

Szombatra 710 új koronavírus-fertőzöttet szűrtek ki. A vírus okozta Covid-19 betegség szövődményeiben az elmúlt napon két beteg halt meg. A koronavírusos betegek közül 189-en vannak kórházban, 44-en intenzív osztályon. A valamivel több mint kétmillió lakosú Szlovéniában eddig 1 001 742-en kaptak védőoltást, közülük 915 637-en már a második adagon is túl vannak. Ez az oltásra jogosult lakosság 47, illetve 43 százaléka.

A szomszédos Horvátországban az elmúlt 24 órában 882 új esetet azonosítottak, így a járvány kezdete óta a SARS-CoV-2 koronavírussal fertőzöttek száma meghaladta a 377 ezret. A vírus okozta Covid-19 betegségben az elmúlt napon hét beteg halt meg, ezzel a járvány halálos áldozatainak száma 8362-re emelkedett. Kórházban 469 beteget ápolnak, 59-en vannak lélegeztetőgépen.

A valamivel több mint négymillió lelket számláló Horvátországban eddig a jogosultak 42,8, a felnőtt lakosság 51,4 százaléka kapott oltást, közülük 1 628 334-en már a második adagot is.

