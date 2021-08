Lövöldözés miatt lezárták a Pentagon épületét

Lövöldözés miatt, amerikai idő szerint kedden délelőtt lezárták az Amerikai Védelmi Minisztérium, a Pentagon épületét – írja az MTI. A lezárást megelőzően a létesítményhez tartozó metróállomás peronjának közelében több lövést is leadtak. Az Associated Press amerikai hírügynökség helyszínen tartózkodó tudósítója megerősítette a lövések tényét. A Pentagon közleménye szerint a létesítményt „rendőri intézkedés” miatt zárták le.

#BREAKING: Pentagon on lockdown after “shooting event” outside building on metro bus platform.

2 people reportedly receiving CPR.

pic.twitter.com/2Z3rqWqvZa

— Moshe Schwartz (@YWNReporter) August 3, 2021