Biden beszélt Putyinnal, Navalnij letartóztatása is szóba került

Aggodalmát fejezte ki Joe Biden amerikai elnök Oroszország bizonyos tevékenységei, így a többek között Alekszej Navalnij ellenzéki politikus őrizetbe vétele miatt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott első telefonbeszélgetése során kedden – közölte Jen Psaki, a Fehér Ház szóvivője. Psaki szerint megvitatták Biden javaslatát az orosz-amerikai Új START- (START-3) szerződés öt évre szóló meghosszabbításáról, illetve azt is, hogy az Egyesült Államok „erőteljesen támogatja Ukrajna szuverenitását a fennálló orosz agresszió tükrében.”

A szóvivő közölte, hogy Biden szóba hozta Navalnij ügyét is, akit őrizetbe vettek az orosz hatóságok a múlt héten, miután visszatért külföldi gyógykezeléséről. Az amerikai elnök aggodalmát fejezte ki a SolarWinds hackertámadás miatt is, amelynek elkövetésével Oroszországot vádolják, illetve azon értesülések miatt is, miszerint oroszok pénzt ajánlottak volna fel afganisztáni táliboknak amerikai katonák elleni támadásokért.

A két elnök beszélt a koronavírus-világjárvány elleni harcról is, valamint a gazdaságban és kereskedelemben folytatandó együttműködésről is tárgyaltak.

A nemzetközi kérdések között szó volt az Egyesült Államok egyoldalú kilépéséről a Nyitott Égbolt szerződésből, az iráni nukleáris programról megkötött Közös Átfogó Cselekvési Terv problematikájáról, valamint az ENSZ Biztonsági Tanácsa állandó tagjainak csúcstalálkozójára vonatkozó orosz kezdeményezésről



