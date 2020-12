Az Egyesült Királyságban is azonosították a koronavírus szupergyorsan terjedő dél-afrikai mutációját

Két olyan új koronavírusos esetet azonosítottak az Egyesült Királyságban, amelyeknél a Dél-Afrikából származó, a hagyományos koronavírusnál hatékonyabban fertőző mutációt kapta el valaki. Mindkét eset dél-afrikai utazáshoz kapcsolódik, írja a BBC.

A brit egészségügyi miniszter megköszönte a dél-afrikai hatóságoknak, hogy gyorsan és átláthatóan kommunikáltak az új vírusmutációról.

Az utóbbi időben a vírus két új mutációját azonosították. Az egyiket az Egyesült Királyságban, a másikat Dél-Afrikában. A két mutáció hasonló jegyeket mutat, de egymástól külön fejlődtek ki. Ami a közös bennük, hogy úgy tűnik, hatékonyabban és gyorsabban fertőznek, mint a koronavírus eddig ismert mutációi. A dél-afrikai mutáció már az uralkodó vírusmutáció az ország bizonyos részeiben, annyira gyorsan terjed. A két országgal szemben ötvennél is több állam zárta le a határait.

Ráadásul az Egyesült Királyságban (ahol december 8-án a világon elsőként kezdődött meg a tömeges oltási kampány) már így is rekordokat dönt a járvány: csütörtökön 39 237 új esetet és 744 halálozást jelentettek. Az országban további szigorításokat vezetnek be, újabb országrészekben vezetik be a legszigorúbb járványügyi fokozatot, amelynél tilos a elhagyni a lakást alapos indok nélkül, és tilos más háztartásban élőkkel találkozni.