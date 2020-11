Vétóügy: Orban elutasítja Orbán érveit

A román kormányfő szerint Magyarországnak és Lengyelországnak visszavonulót kell fújnia.

A román kormányfő az AFP-nek azt mondta, Magyarországnak és Lengyelországnak vissza kell vonulnia, mert vétójuk hátrányosan érinti az egész Európai Uniót. A Transindex szerint Ludovic Orban arról beszélt, hogy minden uniós – benne minden magyar – állampolgárnak érdeke a helyreállítási terv mielőbbi elfogadása.

Mint mondta, az európai finanszírozás „a gazdasági talpraállás egyik alappillére”, bármilyen halasztása ront a polgárok életminőségén. A román miniszterelnök elvetette a magyar és lengyel érveket, szerinte

a jogállamiság érvényesülése minden adófizetőnek biztosítékot jelent arra, hogy a pénzt korrekten költik el.

Amikor az AFP a magyar kormányfő és az ő nevének hasonlósága miatti félreértésekről kérdezte, Ludovic Orban azt mondta, az a lényeg, hogy tettei, döntései megkülönbeztessék őt.

A román miniszterelnök a Politicónak is nyilatkozott, megismételve korábbi érveit, majd azt is jelezte, nem hisz abban, hogy bármelyik kormány is azt mondhatná saját állampolgárainak, blokkolni kell a gazdaság újjáépítését.

Kiemelt kép: Ludovic Orban román miniszterelnök, a kisebbségben kormányzó Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke bukaresti kampányközpontjuknál november 12-én. A parlamenti választásokat december 6-án tartják. MTI/EPA/Robert Ghement