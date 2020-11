Churchillhez hasonlította Donald Trumpot az elnök lánya

Ivanka Trump szerint apja a gazdaság leállítása nélkül is képes legyőzni a koronavírus-járványt.

Most már tényleg nyakunkon az amerikai elnökválasztás, lassan minden érdekelt fél ellövi az utolsó puskaporát is a kampány során. Ilyenkor már nagyon nehéz olyat mondani, amit a választók még nem hallottak, kellően hangzatos, és a valóságtól sem teljesen elrugaszkodott, nem is szokott ez mindig sikerülni.

Pár hete Donald Trump már azt pedzegette, hogy az országot is elhagyná, ha kikapna Joe Bidentől, akit a választások történetének legrosszabb jelöltjének nevezett, most pedig a regnáló elnök lánya tett igencsak hangzatos kijelentéseket, ahogy arról a Daily Mail is beszámolt.

Ivanka Trump szombaton az ohiói Canfieldben vett részt kampányeseményen, ahol arról beszélt, teljesen biztos benne, hogy apját három nap múlva újra fogják választani. Trumpot az emberek elnökének nevezte, aki csak azért ment Washingtonba, hogy újra naggyá tegye Amerikát, miközben Ohióban tömegével jöttek létre munkahelyek az elnöksége alatt.

Itt azonban nem állt meg, és egy hirtelen váltással párhuzamot vont Trump, és a második világháború során Nagy-Britannia miniszterelnökeként működő Winston Churchill között.

Churchill azt mondta: »A nemzetnek oroszlánszíve volt. Az én tisztem lett az ordítás«. Nem emlékeztet titeket ez az elnökünkre és az ő mozgalmára? Megadta nekünk azt az ordítást!

Az elnök lánya ezt követően a demokratákat kezdte kritizálni, mondván, a párt már rég nem az, ami volt, és aminek lennie kellene. Arról is beszélt, hogy a kampány során több demokrata szavazóval is találkozott, akiket sikerült meggyőznie, hogy mégis az apját támogassák.

A koronavírus-járvánnyal kapcsolatban pedig azt mondta, megválasztása esetén Trump képes lesz a gazdaság leállítása nélkül is megfékezni a járványt.

Kiemelt kép: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP