Trump még az országot is elhagyná, ha elveszíti az elnökválasztást

A választások történetének legrosszabb jelöltjének nevezte Bident.

Az amerikai elnökválasztás kampányának finiséhez érkezünk lassan, ami sok más mellett azt is jelenti, hogy a jelölteknek egyre nehezebb újat mondaniuk akár a saját programjukat, akár az ellenfelük kompetenciáit illetően. Donald Trumpnak most mégis sikerült előállnia egy olyan mondattal, ami még a saját híveit is váratlanul érhette.

A VT írta meg, hogy a regnáló elnök a georgiai Maconban vett részt egy kampányeseményen, ahol hevesen magyarázta a táborának, hogy mekkora veszteség lenne Amerikának, ha a demokraták jelöltje, Joe Biden nyerne. Trump az elnökválasztások történetének legrosszabb jelöltjének nevezte Bident, e mellett pedig azt is ecsetelte, neki személy szerint is mekkora szégyen lenne, ha kikapna.

Szerintetek mit kellene csinálnom? Mit kellene tennem, ha veszítek a politika történetének legrosszabb jelöltje ellen? Nem érezném magam túl jól, talán még az országot is el kellene hagynom.

Biden ekézését ezután sem hagyta abba. Többek között azon élcelődött, hogy a demokrata jelölt a járványügyi szabályokat betartva maszkot hord, a maszkja pedig

mindig olyan hatalmas, értitek, eltakarja az egész arcát.

Mindeközben Biden a michigani Southfieldben tartott alig félórás beszédet, ahol azt sulykolta a megjelenteknek, hogy Amerikában nincs helye a gyűlöletnek.

Kiemelt kép: Elijah Nouvelage / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP