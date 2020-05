Vajon megtöri-e Joe Biden kampánylendületét a zaklatási vád?

Joe Biden magabiztosan verné Donald Trumpot – ha most tartanák az elnökválasztást. Ám az egykori alelnök ellen megfogalmazott szexuális zaklatási vád ezt alaposan megnehezítheti.

A koronavírus-járvány miatt jelentősen háttérbe szorult az amerikai sajtóban az elnökválasztási kampány, miután gyakorlatilag eldőlt, hogy Joe Biden egykori alelnök lesz a Demokrata Párt jelöltje. Kampánya azonban újra a figyelem középpontjába került, miután egyik volt munkatársa szexuális zaklatással vádolta meg a most 77 éves politikust, aki több héten keresztül csak hallgatott az esetről, és csak a múlt pénteken válaszolt a vádakra: tagadta, hogy az megtörtént volna.

Biden még hivatalosan be sem jelentette, hogy indul a demokrata elnökjelöltségért, amikor tavaly áprilisban nyolc nő is a nyilvánosság elé állt azzal, hogy a veterán politikus rendszeresen olyan módon puszilgatta, ölelgette, fogta és érintette meg őket, ami különösen kényelmetlen és kellemetlen érzéseket keltett bennünk. Azonban akkor senki sem vádolta meg őt azzal, hogy szexuálisan zaklatta volna.

Ez most megváltozott. Az 56 éves Tara Reade, aki 1992 és 1993 között dolgozott az akkor még szenátor Joe Biden irodájában, közölte: a demokrata elnökjelölt 27 évvel ezelőtt szexuális támadást hajtott végre ellene a kongresszus épületében.

Ott volt a keze mindenhol, a szoknyám alá nyúlt

Tara Reade először március 25-én, Katie Halper podcastjában beszélt arról, hogyan támadta le Joe Biden a kongresszus épületében, majd azt megismételte több lapnak is, köztük a Voxnak, a New York Timesnak és a Washington Postnak, valamint az AP amerikai hírügynökségnek. Elmondása szerint az eset 1993 tavaszán történt, a kongresszus egyik félreeső részén, amikor az akkor még szenátorként dolgozó Biden egyik beosztottja volt.

A nő állítása szerint egy sporttáskát vitt Bidennek, majd amikor odaadta neki, a szenátor a falhoz szorította, és elkezdte csókolgatni a nyakát, majd benyúlt a szoknyája alá, a térdével szétfeszítette a lábait, és az ujjaival belehatolt.

Hirtelen történt. Beszélt hozzám, majd egyszer csak mindenhol ott voltak a kezei, és minden olyan gyorsan történt. Csókolgatott, majd azt kérdezte, nem akarok-e máshova menni.

Reade közlése szerint ekkor elhúzódott Bidentől, aki meglepetten nézett rá, közölve vele, úgy hallotta, hogy vonzódik hozzá. Majd ezután az ujjaival fenyegetően rámutatott, és kijelentette, hogy ő nem jelent számára semmit. Elmondása szerint ez majdnem rosszabbul esett a számára, mint a támadás, mert annyira tisztelte korábban Bident.

Ez után panaszt tett zaklatás, de nem konkrétan a szexuális támadás miatt a Biden szenátori irodáját vezető embereknél, de ők nem léptek semmit, majd írásos panaszt is tett a szenátus személyzeti irodájánál. Állítása szerint Biden emberei ekkor bosszút álltak rajta. Az eset idején egyebek mellett a Bidennek dolgozó gyakornokokat vezette, ám ezt a feladatot elvették tőle, és szép lassan egyre kevesebb megbízást kapott, egy ablaktalan irodába száműzték, majd olyan munkakörülményeket biztosítottak számára, amivel el tudták érni, hogy felmondjon.

Akik emlékeznek, és akik nem

Ted Kaufman, aki abban az időben Biden irodavezetője volt, a Timesnak nyilatkozva kijelentette, hogy nem ismeri Reade-et, és biztos benne, hogy nem kereste meg a vádakkal, mert arra emlékezne. Gyakorlatilag ugyanezt mondta helyettese, Dennis Toner is, aki hozzátette, hogy a vádak egyáltalán nem jellemzőek Biden viselkedésére, és jellemzése szerint „teljesen abszurd és nevetséges”, hogy szexuális zaklatással vádolják egykori főnökét. Ugyanezt mondták a Postnak is.

Biden kampánystábja nyilvánosságra hozott egy közleményt Marianne Bakertől, aki majdnem három évtizeden keresztül volt Biden asszisztense. Baker kijelentette, hogy soha nem jutott el hozzá semmilyen panasz sem Reade-től, sem pedig mástól, és hozzátette, hogy egy ilyen panasz olyan hatással lett volna rá, hogy arra biztosan emlékezne. A Timesnak és a Postnak Biden több korábbi munkatársa is kijelentette, hogy a Biden elleni vád egyáltalán nem jellemző az egykori alelnök viselkedésére, és nem úgy ismerték meg, mint aki ilyet tenne.

Közben azonban Reade több ismerőse, valamint az öccse is nyilatkozott az amerikai sajtónak, közölve, hogy a nő már korábban elmondta nekik, mi történt vele. Reade állítása szerint rögtön az eset után elmondta egyik barátjának – aki egy másik jogalkotó gyakornokaként dolgozott Washingtonban –, hogy mit tett vele Biden. A barát ezt a neve elhallgatását kérve megerősítette a Postnak adott interjúban.

Április végén a Business Insider című lapnak Reade egyik későbbi munkatársa, Lorraine Sanchez elmondta, hogy a nő 1995 környékén mondta el neki, hogy szexuálisan zaklatta volt főnöke Washingtonban, és amikor erről panaszkodott a feletteseinek, akkor kirúgták, de arra nem emlékezett, hogy Biden neve előkerült volna. A lapnak nyilatkozott Reade egykori kaliforniai szomszédja is, akinek nagyjából ugyanebben az időben beszélt a támadásról. Lynda LaCasse, aki saját bevallása szerint Bident támogatja az elnökválasztáson, közölte, emlékszik arra, amikor egy beszélgetés közben Reade elmondta neki, hogy Biden hogyan nyúlt be a szoknyája alá.

Reade elmondása szerint közvetlenül az eset után az anyjának is elmondta, hogy mit tett vele Biden, és ezt a Postnak megerősítette a nő öccse is. Anyja azt javasolta, hogy tegyen feljelentést a rendőrségen, de testvére erről lebeszélte. Közben előkerült egy felvétel arról, amikor Reade anyja 1993-ban betelefonált Larry King CNN-en futó műsorába, elmondva, hogy lánya egy prominens szenátornak dolgozott, de kénytelen volt elhagynia Washingtont, mert a problémáival nem tudott senkihez sem fordulni.

Biden tagad

Biden több mint egy hónapon keresztül nem reagált az ellene felhozott vádakra, miközben a koronavírus-járvány miatt háttérbe szorult történet áprilisban egyre nagyobb teret kapott az amerikai sajtóban. Az egyetlen reakció Kate Bedingfield, Biden helyettes kampánymenedzsere közleménye volt, amelyben emlékeztettek arra, hogy Biden egész életében keményen küzdött a nőkkel szembeni erőszak ellen, és hisz abban, hogy a nőket meg kell hallgatni. Ugyanakkor kampánya kijelentette, hogy Reade vádja „hamis”, és amit állít, az „egyértelműen nem történt meg”.

Biden végül május elsején szólalt meg a szexuális zaklatással kapcsolatos váddal kapcsolatban. Az MSNBC amerikai hírtelevízió reggeli műsorának adott húszperces interjújában tagadta, hogy az eset megtörtént volna.

Nem. Nem igaz. Egyértelműen kijelenthetem, hogy soha, soha nem történt meg. Már amikor először megtette a vádat, egyértelművé tettük, hogy soha nem történt meg, és ez ilyen egyszerű.

Biden az interjúban kijelentette, nem emlékszik arra, hogy bármilyen panasz is érkezett volna ellene szenátori ideje alatt szexuális zaklatás miatt. Közölte azt is, kitart korábbi álláspontja mellett, hogy a bántalmazásokról beszámoló nők vádjait komolyan kell venni, és hinni kell nekik, de ugyanakkor hozzátette, hogy a vádaknak utána kell járni, és ellenőrizni kell azokat.

De végül minden esetben az igazság az, ami számít. És ebben az esetben az igazság az, hogy a vádak hamisak.

Biden egyben kérte, hogy hozzák nyilvánosságra azokat a szenátusi iratokat, amelyek között ott lehet Reade írásos panasza a zaklatásról. Az illetékes szenátusi szerv azonban hétfőn közölte, hogy ezt nem teszik meg. Biden elmondása szerint azért kérte a nyilvánossá tételt, mert biztos benne, hogy nem találnak semmit, ami terhelő lenne rá nézve.

Hatása az elnökválasztásra

A nagy kérdés, hogy a Biden ellen felhozott vádnak milyen hatása lesz az elnökválasztásra, most, hogy gyakorlatilag már biztosan ő lesz a Demokrata Párt jelöltje, aki megküzdhet az újraválasztására készülő republikánus Donald Trumppal. A közvélemény-kutatások adatai szerint Biden magabiztosan vezet Trump előtt az országos felmérésekben, és az olyan, az elnökválasztás végeredménye szempontjából kiemelten fontos államokban is, mint Pennsylvania, Michigan vagy Florida. Sőt, annyira jól áll, hogy még a republikánus fellegvárnak számító Texasban is holtverseny alakult ki kettőjük között.

Ugyanakkor egy kedden nyilvánosságra hozott közvélemény-kutatás eredményei szerint, amit Biden pénteki interjúja után készített a Morning Consult nevű cég, a demokrata szavazók 28 százaléka válaszolta azt, biztosan vagy talán támogatná, hogy a párt másik elnökjelöltet válasszon, és húsz százalékuk közölte: a vádak miatt kevésbé valószínű, hogy rá fog szavazni.

Közben a Biden-kampány egy jegyzetben arra szólította fel a támogatóit, hogy nyilatkozataikban arra helyezzék a hangsúlyt, az elnökjelölt mindig is a női jogok nagy támogatója volt, akit soha nem vádoltak meg ilyen viselkedéssel, és Reade vádja nem igaz. Biden magas rangú munkatársai a személyes találkozókon is azt mondják a támogatóiknak, hogy a vádak nem fogják negatívan befolyásolni Biden elnökválasztási reményeit. Abban bíznak, hogy a választók kételkedéssel fogadják majd az ellene felhozott vádat, hiszen az nem illik abba a képbe, ami az évtizedek alatt kialakult bennük Bidenről – írta a Times.

Kérdőjelek

Bár Biden az MSNBC-nek adott interjújában kijelentette, hogy nem fogja megkérdőjelezni Reade motivációját, és azt, hogy miért pont most jött elő a vádakkal, sokan szkeptikusan fogadták a nő állításait, amelyek először a Biden legfőbb demokrata ellenfelét, Bernie Sanderst támogató baloldali sajtóban kezdek el terjedni. Felmerült, hogy politikai céljai voltak a leleplezéssel, amit még akkor tett a Biden demokrata ellenfeleit – Elizabeth Warrent és Sanderst támogató – Reade, amikor még versenyben voltak a demokrata elnökjelöltségért folyó küzdelemben.

A kételkedők egy március 4-én tett Twitter-bejegyzésre mutogatnak. Reade ekkor kommentelt a történetét először megszellőztető The Intercept washingtoni szerkesztőségét vezető Ryan Grim egyik üzenetére, aki azt írta, hogy Bidenről még előkerülhetnek kínos információk. Reade erre azt válaszolta, hogy „igen, időzítés… várjatok rá… tikk-takk”.

A szkeptikusok emlékeztetnek arra, hogy március 18-án még azt írta, hogy „szexuális zaklatás és még több” miatt tett panaszt Biden ellen 1993-ban, de május 2-án, egy nappal Biden interjúja után, már azt mondta az AP-nek, hogy írásos panaszában nem szerepelt a „szexuális zaklatás”, pedig korábban a Times-nak és a Postnak is azt állította: benne volt. Furcsának találták azt is, hogy nem emlékszik arra, pontosan mikor és hol történt az eset, így Biden nem tudja bizonyítani, ha esetleg akkor valahol máshol volt.

E mellett megemlítik, hogy a Postnak nyilatkozó testvére először csak azt mondta a lap újságíróinak, hogy nővére elmondása szerint Biden a nyakát és a vállait érintette meg illetlenül, és csak pár nappal később jelezte, hogy Biden benyúlt a ruhája alá. Szomszédja pedig csak azután állt önként a sajtó elé, hogy Reade előtte felhívta, és emlékeztette a beszélgetésükre.

Közben több prominens demokrata politikusnő is kiállt Biden mellett. Nancy Pelosi házelnök egy szerdán közzétett interjúban közölte, elhiszi Bidennek, hogy az eset nem történt meg. Elizabeth Warren hétfőn újságírók előtt kijelentette, meggyőzőnek találta Biden tagadását, és támogatja a kampányát. A nőkkel szembeni zaklatás elleni küzdelem harcosaként ismertté vált Kristen Gillibrand szenátor még az előző héten közölte, hogy Biden mellett áll, és csütörtökön a Biden-kampánynak fog segíteni egy Nők Bidenért elnevezésű rendezvényen. Gretchen Whitmer, Michigan állam kormányzója, aki korábban szexuális támadás áldozata volt, szintén kiállt Biden mellett, és a CNN-nek adott interjúban kijelentette, nem minden vád egyenlő.

Ugyanakkor tény: Pelosi kivételével mindegyikük neve felmerült Biden lehetséges alelnökjelöltjeként.

Kiemelt kép: Saul Loeb /AFP