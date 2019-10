Kína szuperfegyverekkel és óriási katonai parádéval ünnepelt

A Kínai Népköztársaság kikiáltásának hetvenedik évfordulóját és az ország globális nagyhatalommá emelkedését ünnepelték kedden Pekingben, írja a Guardian.

A kínai vezérkar 15 ezer katona parádéját nézte végig a Tienanmen téren, az eseményen pedig új fegyvereket, többek közt egy hiperszonikus drónt és egy ballisztikus rakétát is bemutattak, amely szükség esetén képes elérni az Amerikai Egyesült Államok területét is. A kínai állami sajtó szerint az ünnepségen látott fegyverek 40 százalékát most mutatták be először. Korábban arra sem volt példa, hogy női tábornok vegyen részt a parádén, most rögtön ketten is ebben a megtiszteltetésben részesültek.

A rendezvényen megemlékeztek az országalapító Mao Ce-tungról, a kerékpárokról, melyekről Kína ismertté vált még azelőtt, hogy globális gazdasági tényezővé vált volna, és a városokról, melyek az 1980-as évek reformjainak köszönhetően emelkedtek fel.

Hszi Csin-ping kínai államfő, aki az utóbbi években próbálta minden lehetséges eszközzel megerősíteni a hatalmát, és aki Mao Ce-tung óta talán a legbefolyásosabb vezetője az országnak, az ünnep kezdetét megelőzően beszédet intézett a nemzethez.

Nincs olyan erő, ami megállíthatná a kínai embereket és a kínai nemzetet az előrehaladásban. Kína tegnap beírta magát a történelembe, Kína holnap még ennél is jobb lesz. A pártunk arra törekszik, hogy egyesítsük a nemzetet és sose feledkezzünk meg a küldetésünkről

– magyarázta.

A Kommunista Párt számára ez az esemény különös jelentőséggel bír. Az állam túlélte a Szovjetuniót, amely egykoron a fő támogatójának és szövetségesének számított, éppen ezért a kínaiak évekig tanulmányoztak a szovjetek összeomlását, hogy ne juthassanak hasonló sorsra.

A születésnapot ugyanakkor kritikus időszakban ünneplik, és talán 1989 óta a legnehezebb feladat előtt állnak. Akkor a Tienanmen téren több ezer demokráciapárti tüntetőt végeztek ki, ami miatt az ország elszigetelve találta magát.

Ma a kereskedelmi háború egyértelműen veszélyt jelent a kínai gazdaságra, egyre nagyobb a nemzetközi nyomás Hszi agresszív, határon túli terjeszkedése miatt.

Ráadásul ott van a hongkongi tüntetéssorozat, amelynek végkimenetele ma végérvényesen eldőlhet. Magyar idő szerint reggel hét órakor több demonstráció is kezdődött párhuzamosan Hongkongban, amelynek akár csúnya vége is lehet. Ahogy az egyik tüntető fogalmazott:

a hongkongi népet nem fogják legyőzni.

A lehetséges forgatókönyvekről itt írtunk korábban.

Kiemelt kép: Xinhua/Jiang Hongjing/Europress