A világ legnagyobb tudományos lapjának címlapjára került Barabási Albert László kutatása

A 444.hu írta meg, hogy a világ egyik legjelentősebb tudományos folyóiratának, a Nature-nek címlapjáig jutott az a kutatás, ami a 3D-s térben kibomló fizikai hálózatok összefüggéseiről szól, és amely elméleti keret segíthet akár az agy működését is jobban megérteni.

A kapcsolódó cikket Nima Dehmamy, Soodabeh Milanlouei és Barabási Albert László jegyzi. A világ legismertebb hálózatkutatói közé tartozó Barabási a CEU oktatója, a Nature is így tünteti fel őt a szerzők között.

On the Nature cover this week: Clear connections. Architecture of physical networks rendered in 3D. https://t.co/xekm67rUqA pic.twitter.com/ZPg9pI2kT2

— nature (@nature) November 29, 2018