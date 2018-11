Trump felgereblyéztetné az erdőket, de ezt nem a finnektől tanulja majd meg

Legkevesebb nyolcvanan meghaltak az Amerikai Egyesült Államok történetének egyik legsúlyosabb tűzvészében Kaliforniában, további ezer embert pedig továbbra is eltűntként tartanak számon.

Donald Trump szombaton tett látogatást a katasztrófa helyszínén, és egy meglehetősen furcsa megjegyzést tett. Az amerikai elnök ismételten a kaliforniai erdőgazdálkodást tette felelőssé a történtekért, majd hozzátette, hogy az államnak az 57 millió hektárnyi erdőterülettel rendelkező Finnországról kellene példát venni:

Sauli Niinisto finn elnök másnap egy interjúban elmondta, valóban beszélgetett Trumppal az erdőtüzekről, de egy szóval nem mondta neki, hogy gereblyéznék az erdők talajtakaróját. Mert nem is gereblyézik.

A finneknek több se kellett, a közösségi oldalakon kezdtek el trollkodni Trump szavain.

A legtöbben azzal viccelődtek, hogy átköltötték az amerikai elnök kampányszlogenjét, így lett belőle a Make America Great Again helyett Make America Rake Again, ami lefordítva körülbelül annyit tesz, legyen újra kigereblyézve Amerika.

Egy finn nő azt is megmutatta, milyen egy átlagos nap Finnországban.

Előkerült egy régi kép a finn elnökről, aki épp a következő generáció tagjainak mutatja be, hogyan kell kigereblyézni az erdőket, hogy azok ne gyulladjanak fel.

The President of Finland ready to take another generation of Finns to rake and clean the forest floors to prevent forest fires. pic.twitter.com/8fAyVoJ2Qx

— Antti Holma (@anttiholma) November 17, 2018