Kamuzott egy vállalkozó a külügyminisztérium által kiírt pályázatában, megkapta a 300 milliós vissza nem térítendő támogatást

Vádat emelt a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség azzal az áruszállítással foglalkozó cég ügyvezetőjével és hat társával szemben, akiket azzal gyanúsítanak, hogy 370 millió forint vagyoni hátrányt okoztak a magyar állam költségvetésének.

Stoller Katalin, a főügyészség helyettes szóvivője a közleményében azt írta, hogy a társaság nem lett volna jogosult a Külgazdasági és Külügyminisztérium közép- és nagyvállalkozások számára kiírt versenyképesség növelő támogatásának elnyerésére, de valótlan adatokat közölt, és a megtévesztés eredményeképp a cég megkapta a közel 300 millió forintos vissza nem térítendő költségvetési támogatást.

Hét fő ellen emeltek vádat

Az ügyvezető 2020-ban és 2021-ben két nagy értékű gépkocsit vásárolt, melyeket színlelten bérbe adott más gazdasági társaságoknak, hogy így jogosulttá váljon a gépjárművek beszerzési árából az áfa levonására. Ezen túl a társaság szerződést kötött egy reklámfilmre, mely nem készült el, ennek ellenére a számlát a társasága könyvelésébe beállította és számla forgalmi adóját levonta.

A bűncselekményekben az ügyvezető mellett a vállalkozás egyik munkatársa, könyvelője és négy üzleti partnere is részt vett. A főügyészség az ügyvezetővel szemben végrehajtandó szabadságvesztés, pénzbüntetés és gazdálkodó szervezet vezetője foglalkozástól eltiltás kiszabását indítványozta. A többi elkövetővel szemben öt esetben felfüggesztett szabadságvesztés, egy esetben pénzbüntetés kiszabására tett indítványt.