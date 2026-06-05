bűnügytataköltségvetési csalásvádemelés
Gazdaság

Kamuzott egy vállalkozó a külügyminisztérium által kiírt pályázatában, megkapta a 300 milliós vissza nem térítendő támogatást

24.hu
admin Kolontár Krisztián
2026. 06. 05. 10:03
24.hu

Vádat emelt a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség azzal az áruszállítással foglalkozó cég ügyvezetőjével és hat társával szemben, akiket azzal gyanúsítanak, hogy 370 millió forint vagyoni hátrányt okoztak a magyar állam költségvetésének.

Stoller Katalin, a főügyészség helyettes szóvivője a közleményében azt írta, hogy a társaság nem lett volna jogosult a Külgazdasági és Külügyminisztérium közép- és nagyvállalkozások számára kiírt versenyképesség növelő támogatásának elnyerésére, de valótlan adatokat közölt, és a megtévesztés eredményeképp a cég megkapta a közel 300 millió forintos vissza nem térítendő költségvetési támogatást.

Hét fő ellen emeltek vádat

Az ügyvezető 2020-ban és 2021-ben két nagy értékű gépkocsit vásárolt, melyeket színlelten bérbe adott más gazdasági társaságoknak, hogy így jogosulttá váljon a gépjárművek beszerzési árából az áfa levonására. Ezen túl a társaság szerződést kötött egy reklámfilmre, mely nem készült el, ennek ellenére a számlát a társasága könyvelésébe beállította és számla forgalmi adóját levonta.

A bűncselekményekben az ügyvezető mellett a vállalkozás egyik munkatársa, könyvelője és négy üzleti partnere is részt vett. A főügyészség az ügyvezetővel szemben végrehajtandó szabadságvesztés, pénzbüntetés és gazdálkodó szervezet vezetője foglalkozástól eltiltás kiszabását indítványozta. A többi elkövetővel szemben öt esetben felfüggesztett szabadságvesztés, egy esetben pénzbüntetés kiszabására tett indítványt.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Itt a TV2 válasza, miután Hajós András „rákos nagymamához” hasonlította a csatornát
„Találkozót javaslok" – Zelenszkij nyílt levelet írt Putyinnak, az írásban Orbán is szóba került
A spanyolokat Irak, a franciákat Elefántcsontpart kapta el
„Szoboszlai Dominiknak nem áll meg a szívverése attól, hogy ilyeneket írnak róla” – Náray Tamás divattervezővel jártunk utána, ciki-e a focista szettje
Közel 100 milliárdra drágult a József főhercegi palota, pedig még azt sem tudni, mi lesz a funkciója az álműemléknek
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik