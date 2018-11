Netanyahu zöld utat adott a halálbüntetésnek

Merkel: Egy palesztin államot is létre kellene hozni

Sajtóértesülések szerint Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök támogatja a javaslatot, amelynek értelmében a polgári és a katonai bíróságokon is halálbüntetést szabhatnának ki a gyilkosságért elítéltekre.

A vitatott javaslatot a parlament januárban már megszavazta, most pedig minden valószínűség szerint Netanyahu is rábólintott. A törvény lényege, hogy már egyszerű bírói többséggel is halálbüntetéssel sújthatók, akiket terrorista cselekedetért bűnösnek találtak.

Mostanáig csak a katonai bíróságok alkalmazhatták a halálbüntetés eszközét, de csak ha mindhárom bíró egyetértett az ítéletben.

Palesztin politikusok és emberi jogi aktivisták máris aggodalmukat fejezték ki a tervezet miatt, mert attól tartanak, hogy így Izrael legálisan veheti célpontba a palesztinokat. Azzal érvelnek, hogy bár a törvény hivatalosan nem egy népcsoportra specializálódik, azt a palesztin nép ellen írták.

Jelenleg több mint hétezer palesztin ül 17 különböző izraeli börtönben, sokan közülük többszöri életfogytiglani büntetésüket töltik.

2010 óta a világ országai közül 97 egyáltalán nem alkalmaz halálbüntetést, 8 csak rendkívüli körülmények fennállása esetén, és 35 államban a büntetőjog része ugyan, de már legalább 10 éve nem alkalmazták. 58 államban továbbra is gyakorlat.

