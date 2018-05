Nem akárhogyan érkezett meg a beiktatásra Putyin elnök

Elnökké iktatták Vlagyimir Putyint Moszkvában. Putyin a negyedik államfői mandátumát kezdi, és a szavazatok 77 százalékának elnyerésével győzött a márciusi elnökválasztáson.

Itt egy friss videó, ami másfél percbe sűrítve mutatja meg, hogyan jutott el Az Elnök a hétfői beiktatási ceremóniára:

NO COMMENT | Russian President Vladimir Putin's long, long, long walk to another six years in chargehttps://t.co/hgxM6C5znG pic.twitter.com/8YAOz040hv

— euronews (@euronews) May 7, 2018