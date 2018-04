Az EU betiltotta három méhgyilkos vegyszer uniós használatát, hiába szavazott Magyarország ellene

Az Európai Bizottság javaslatára az Unió betiltotta a három méhgyilkos neonikotinid használatát minden szabadföldi használatra. Értesüléseink szerint a tilalom mellett 16 ország szavazott (Ausztria, Ciprus, Egyesült Királyság, Észtország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Luxemburg, Málta, Portugália, Németország, Olaszország, Spanyolország, Svédország, Szlovénia), az uniós lakosság túlnyomó többségét, 76,1%-át reprezentálva; ellene szavazott 4 ország (Csehország, Dánia, Magyarország és Románia); 8 ország (Belgium, Bulgária, Finnország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia és Szlovákia) pedig tartózkodott.

Üdvözöljük, hogy az európai uniós tagállamok túlnyomó többsége végre belátta: a beporzók védelme érdekében egyértelmű, hogy be kell tiltani a méhgyilkos vegyszereket. Felháborítónak tartjuk, hogy miután tudományos bizonyítékok és a terepi vizsgálatok is bizonyítják, hogy nincs szükség ezekre a méhgyilkos vegyszerekre, a magyar kormány mégis ellenezte ezek betiltását. Azt várjuk a kormánytól, hogy ne kérjen további eseti engedélyeket a jelenlegi döntéssel betiltott veszélyes neonikotinoidok felhasználásaira a méhek védelme érdekében. A Greenpeace célja, hogy hazánk is elinduljon, hogy a vegyszermentes, a lakosságot és az élővilágot egyaránt védő ökológiai gazdálkodás irányába