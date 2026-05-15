Meglepetés: készülhet a futballvébére a Fradi egyik csatára

Haiti együttese eddig egyszer szerepelt világbajnokságon, még 1974-ben, de akkor három sima vereséggel (Olaszország 3-1, Lengyelország 7-0, Argentína 4-1) kiesett.

A mostani kijutást azért tartják különösen bravúrosnak, mert a válogatott a belpolitikai helyzet miatt a hazai mérkőzéseit Curacaón játszotta, mindez azt jelenti, hogy Haiti 53 éves francia edzője, Sébastien Migne – bár két éve nevezték ki – még nem járhatott az országban.

A keretbe így mindig légiósokat hívott meg, és keményen dolgozott azon is, hogy haiti gyökerű játékosokat szerezzen a csapathoz. Így győzte meg a korábbi francia U21-es válogatott Jean-Ricner Bellegarde-ot (Wolverhampton), az AJ Auxerre szélsőjét, Josué Casimirt és a korábbi belga védőt, Hannes Delcroix-t (Lugano), hogy játsszanak a karibi ország színeiben.

De idén már bemutatkozott a nemzeti csapatban a Premier League-ben szereplő Sunderland csatára, Wilson Isidor is.

Ehhez a körhöz csatlakozik Lenny Joseph, a Ferencváros 25 éves csatára is, akiről a Haititempo.com azt írta, meghívása eddig a legnagyobb meglepetés. Érdekesség, hogy Migne egyelőre nem hirdetett még hivatalosan keretet, de a Ferencváros már jelezte, hogy támadója ott lesz a következő összetartáson.

Joseph a 2025-26-os szezonban 47 tétmérkőzésen szerepelt a magyar csapat színeiben, ezeken 16 gólt és 10 gólpasszt jegyzett.

A haiti portál szerint a Braga 23 éves középpályása, Jean-Baptiste Gorby és a Lens 28 éves, korábban francia színekben korosztályos Eb-t nyert csatára, Odsonne Édouard is jelölt volt, de mostanra gyakorlatilag semmi remény nem maradt, hogy bemutatkozhassanak a nemzeti csapatban.

Haiti a vébé C csoportjába kapott besorolást, sorrendben Skócia, Brazília és Marokkó lesz az ellenfele.