Az AI korában is megéri ezt a két szakmát választani

A nyár sokak számára nemcsak a pihenés, hanem az újratervezés időszaka is: ilyenkor több idő jut arra, hogy végiggondoljuk, min lenne érdemes változtatni, és arra is, hogy tanuljunk, képezzük magunkat, vagy új készségeket sajátítsunk el. A munka világában ez különösen aktuális, hiszen a digitalizáció és a mesterséges intelligencia a megszokott munkaköröket is átformálja, új kompetenciákra van szükség, és az informatikai tudás egyre több területen válik alapvető elvárássá. Nem meglepő tehát, hogy évről évre több százan gondolkodnak el azon, hogyan növelhetnék saját értéküket a munkaerőpiacon, vagy akár a karrierváltásba is belevágnak a korábban például közalkalmazottként, vendéglátósként, oktatási vagy gazdasági területen dolgozók.

Szükség lesz még informatikusokra az AI korában?

Bár gyakran felmerül a kérdés, hogy elveszi-e a mesterséges intelligencia az informatikusok munkáját, a válasz az, hogy nem, mert a legnépszerűbb IT szakmákban nem csupán a technikai végrehajtás számít, hanem például olyan készségek, mint az elemző és stratégiai gondolkodás, a rendszerszemlélet, a hibák felismerése, vagy a biztonságos működés megtervezése is. Ráadásul az AI gyakran hibázik, ezért az emberi kontroll minden korábbinál fontosabbá válik.

Két népszerű irány az IT-ban: tesztelés és programozás

Az IT világa számos lehetőséget kínál, de még mindig a szoftvertesztelés és a programozás nyújtja az egyik legígéretesebb perspektívát a szakmában.

A szoftvertesztelők feladata, hogy ellenőrizzék a fejlesztők által készített alkalmazások és rendszerek működését, és megbizonyosodjanak arról, hogy azok megbízhatóak, biztonságosak, valamint megfelelnek a szakmai szabványoknak. Szerepük különösen fontos, hiszen például egy orvosi szoftvert vagy egy autó vezetéstámogató rendszerének programját is ők ellenőrzik. A szakma fejlődik: a monoton, ismétlődő tesztelést egyre inkább kiváltja az automatizálás, miközben a komplex hibák feltárása, a felhasználói élmény vizsgálata és a logikus működés garantálása továbbra is emberi kompetenciát igényel.

Idegenforgalomból, szociális szférából, művészeti tevékenységből az IT-ba – az elhelyezkedésben is segítenek

A tesztelés precizitást, analitikus gondolkodást és a részletekre való odafigyelést igényel – olyan készségeket, amelyek számos más szakmához is szükségesek. Jó példa erre a PROGmasters 2in1 tesztelő képzésének számos korábbi résztvevője, akik például az idegenforgalomból, a szociális szférából vagy épp művészeti tevékenységről váltottak az IT-ra.

Akik még inkább alkotó tevékenységre vágynak és szívesen készítenének például applikációkat, weboldalakat, azok számára a PROGmasters háromféle programozó képzést kínál: az 5 hónapos Junior Java programozó és a Junior Frontend fejlesztő képzések résztvevői saját időbeosztásuk és tempójuk szerint haladnak, napi 2×1 óra mentori konzultációs lehetőséggel. A full-stack fejlesztő képzésen pedig 8 hónap alatt lehet elsajátítani a felületek és a háttér-alkalmazások programozását, élő, mentor által vezetett órákon. Utóbbi képzés résztvevői számára ráadásul állásgarancia lehetőséget is kínál a PROGmasters.

Most érdemes belevágni: akár 20% kedvezmény jár a májusi képzésekre

Az IT-tudásba való befektetés hosszú távon mindenképpen megtérül, legyen szó karrierváltásról vagy kompetenciabővítésről.

A képzésekkel megszerezhető államilag elismert szakképesítések

Junior szoftvertesztelő (06134007), Junior automata tesztelő (06135009), Junior Java backend fejlesztő (06134005), Vállalati full-stack szoftverfejlesztő (06135012), Junior frontend fejlesztő (06134004)