Újabb államtitkárt jelentett be Gajdos László

Újabb elismert szakembert igazolt Gajdos László az Elő Környezetért Felelős Minisztériumba. Kőrösi Levente a természetvédelemért és állatjólétért felelős államtitkári posztot fogja betölteni.

Gajdos ezt Facebook-oldalán jelentette be, ahol azt írta, Kőrösi „a hazai természetvédelem egyik legfelkészültebb szakembere.” Korábban az Agrárminisztériubman dolgozott a Biodiverzitás- és Génmegőrzési Főosztály vezetőjeként, valamint Magyarország uniós elnöksége alatt nemzetközi szakértőként tevékenykedett.

A miniszter közölte, közigazgatási rutinja és a fajmegőrzés területén szerzett elismert tudása miatt választotta Kőrösit a posztra. Úgy látja, kinevezése biztosíték arra, hogy a természetvédelem és az állatjólét stratégiai prioritást kap Magyarországon.

Gajdos László korábban Sipos Katalint, WWF Magyarország igazgatóját is felkérte kormányzati munkára, ő természetvédelemért felelős helyettes államtitkári kinevezést kapott.