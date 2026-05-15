élő környezetért felelős minisztériumállamtitkárgajdos lászlókormányzat
Tudomány

Újabb államtitkárt jelentett be Gajdos László

24.hu
2026. 05. 15. 16:40

Újabb elismert szakembert igazolt Gajdos László az Elő Környezetért Felelős Minisztériumba. Kőrösi Levente a természetvédelemért és állatjólétért felelős államtitkári posztot fogja betölteni.

Gajdos ezt Facebook-oldalán jelentette be, ahol azt írta, Kőrösi „a hazai természetvédelem egyik legfelkészültebb szakembere.” Korábban az Agrárminisztériubman dolgozott a Biodiverzitás- és Génmegőrzési Főosztály vezetőjeként, valamint Magyarország uniós elnöksége alatt nemzetközi szakértőként tevékenykedett.

A miniszter közölte, közigazgatási rutinja és a fajmegőrzés területén szerzett elismert tudása miatt választotta Kőrösit a posztra. Úgy látja, kinevezése biztosíték arra, hogy a természetvédelem és az állatjólét stratégiai prioritást kap Magyarországon.

Gajdos László korábban Sipos Katalint, WWF Magyarország igazgatóját is felkérte kormányzati munkára, ő természetvédelemért felelős helyettes államtitkári kinevezést kapott.

Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a Tisza-kormány első ülésére érkezik az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba.
Gajdos László felelősségre vonást ígér az azbesztszennyezés miatt
Az élő környezetért felelős miniszter szerint az azbesztszennyezés ügye nem tűr halasztást, az új kormány azonnal foglalkozni kezd vele.
