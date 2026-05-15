Kidobják a Kutya Pártot a zuglói székhelyükről

Kőrös Gábor / 24.hu
2026. 05. 15. 15:43
Felmondták a Magyar Kétfarkú Kutya Párt BVSC sporttelepen található székhelyének bérleti szerződését – írta meg a hvg.hu, miután egy olvasójuktól kaptak egy képet arról, hogy éppen egy konténerbe pakolják a párt dolgait.

Nagy Dávid volt pártigazgató a portálnak azt mondta, hogy indoklás nélkül, 30 napos felbontással szüntették meg a szerződésüket, pedig fizették a bérleti díjat. Egyelőre új irodára nincs pénzük.

Az MKKP-nak vissza kell fizetnie a felvett, több mint 680 millió forintos párttámogatást, mert nem érték el az 1 százalékos küszöböt április 12-én. Az ennek érdekében indított gyűjtésük továbbra is folyik.

Nagy Dávid a választás után két nappal mondott le a pártigazgatói posztjáról.

Kovács Gergely hegyvidéki polgármester, a párt társelnöke azt nyilatkozta nem sokkal április 12-e után, hogy meg sem fordult a fejében, hogy nem érik el az egy százalékot. Ezért nem léptek vissza, ami szerinte hiba volt. Állítása szerint a párttámogatás nagy része a kampányra ment el.

