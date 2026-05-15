Magyar Bálint: Orbán Viktor „kápói” miatt bukik a Fidesz

Magyar Bálint a Tisza-kormánytól a jogállam helyreállítását, az állami bűnszervezet és „az orosz csatlósi viszony” felszámolását várja. Az egykori rendszerváltó, SZDSZ-alapító a Népszava Törésvonal című műsorában azt mondta: április 12-e is rendszerváltás volt, mert Orbán Viktor fülkeforradalma után a rendszer maffiaállam lett, (a szociológus elsőként írta le így a Nemzeti Együttműködés Rendszerét, mondván a NER-t nem a korrupció itatja át, az állam a korrupció legfőbb szerve – a szerk.).

Fontosnak nevezte, hogy Magyar Péter is így kezelte a korszakot. Felidézte: a kormányfő exfelesége, Varga Judit volt igazságügyi miniszter a lényegre tapintott rá, amikor azt mondta, ez egy maffia, amiből nem lehet kiszállni csak úgy. Szerinte a maffiaállam lebontása abban különbözik a maffia felszámolásától, hogy itt a „kápók” az állami politikai intézmények kulcspozícióit szállták meg (a capo csak középvezető a maffiacsaládban, ő irányítja az egyszerű „katonák” csoportját), lehetetlenné tették a demokratikus rendszer működést.

Magyar Bálint nagyon fontos tartja a köztársasági elnök, a legfőbb ügyész, az Állami Számvevőszék (ÁSZ) és más hasonló intézmények vezetőinek lecserélését hiteles emberekre. Szerinte 1-3 éves viszonylatban van szükség új alkotmányra és egy olyan arányos választási rendszer kialakítására, amely később megakadályozza, hogy egyetlen politikai erő monopóliumhoz, alkotmányozó többséghez jusson.

A Fidesz túlélési esélyét éppen azért tartja minimálisnak, mert nem pusztán a felső vezetés, de a „középhad” is köztörvényes bűncselekményeket követett el, ami miatt a párt nemcsak morálisan, hanem politikailag is összeomlik.

A szociológus arra számít, hogy a Karmelita, a Belügyminisztérium, a Rogán-féle minisztérium épülete után bemutatják Hatvanpusztát, a Lázár-féle batidai kastélyt is, szembesítik a Fidesz-törzsszavazóit is azzal, hogy egy „bűnöző rendszer hogyan fosztotta ki az országot”. Szerinte névleg fennmaradhat, de esélye nem lesz megújulni a Fidesznek, mert az a maffiaszervezet nélkül „lejáratódott brand”, nem sokat ér. Számára a NER-milliárdosok vagyonkimentései azt mutatják, hogy Orbán Viktorral együtt pontosan tudták, bűncselekményeket követtek el.