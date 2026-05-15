Grogu is a vörös szőnyegen integetett A mandalóri és Grogu hollywoodi premierjén

Hamarosan megérkezik a hazai mozikba A mandalóri és Grogu címet viselő új Star Wars-film, ami A mandalóri című sorozat után veszi fel a csöndes fejvadász és az Erő-használó Gyermek, azaz Grogu történetét.
A minap volt esedékes a film hollywoodi premierje, ahol szó szerint a teljes szereplőgárda felvonult:
Grogu is feltűnt a vörös szőnyegen.
4 fotó
A figura pózolt és integetett a fotósoknak, sőt mosolygott is, közvetlenül azután, hogy valaki erre kérte.
Grogu walks the red carpet at “The Mandalorian and Grogu” premiere in LA pic.twitter.com/7MbW4BhamZ— Variety (@Variety) May 15, 2026
Kapcsolódó
Ez az igaz út! – látványos előzetest kapott A mandalóri és Grogu
Visszatér mindenki kedvenc zöld jedipalántája.