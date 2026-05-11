Kijevnek kész javaslatcsomagja van a Budapesttel való viszony javítására

Kijev rendelkezik egy javaslatcsomaggal, és kész azt megvitatni Budapesttel a kétoldalú kapcsolatok javítása érdekében – jelentette ki Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter hétfőn Brüsszelben, az európai uniós tagállamok külügyminisztereinek tanácskozása előtt nyilatkozva az Ukrinform hírügynökség beszámolója szerint.

Van egy javaslatcsomagunk, és készek vagyunk azt megvitatni magyar partnereinkkel, hogy levegyük a napirendről azt a kérdést, amely rontotta és mérgezte kétoldalú kapcsolatainkat. Meggyőződésem, hogy részünkről ezek reális javaslatok. Érdekeltek vagyunk a kétoldalú párbeszéd kialakításában mind az illetékes tárcavezetők szintjén, mind pedig természetesen a vezetők szintjén is

hangsúlyozta a tárcavezető.

Megnyithatják az első csatlakozási tárgyalási fejezetcsomagot

Szavai szerint a történelmi jelentőségű magyarországi választások után az ukrán fél úgy látja, hogy új lendületet kap az a folyamat, amely Ukrajna teljes jogú európai uniós tagságához vezet.

Először is feloldották a 90 milliárdos hitel blokkolását. Ez Ukrajnában rendkívül fontos számunkra makropénzügyi stabilitásunk szempontjából, valamint a védelmi képességeink miatt is, mivel ezeket a forrásokat drónok beszerzésére és gyártására, valamint a télre való felkészülésre fordítjuk. Ezt már többször nyilvánosan kijelentettük, és a megfelelő csatornákon keresztül jeleztük magyar partnereinknek is: nyitottak vagyunk a kétoldalú kapcsolatok új fejezetére

emelte ki Szibiha.

Kifejtette, hogy Kijev esélyt lát az első csatlakozási tárgyalási fejezetcsomag megnyitására, majd ezt követően további öt klaszter megnyitására is. Elmondása szerint ez lesz mostani brüsszeli megbeszéléseinek egyik fő témája európai kollégáival.

„Ukrajna elkötelezett a reformok mellett, és folytatni fogjuk ezt az utat. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy Európa ezt is észrevegye, és megfelelő értékelést adjon. Ennek legjobb bizonyítéka pedig a fejezetek megnyitása” – tette hozzá.

Az ukrán külügyminiszter az X‑en közölte azt is, hogy megbeszélést folytatott Baiba Braže lett külügyminiszterrel a legutóbbi lettországi drónincidensekről. „A vizsgálatok bebizonyították, hogy ez orosz elektronikai hadviselés eredménye volt, amely szándékosan eltérítette az ukrán drónokat az oroszországi céljaiktól” – jelentette ki Szibiha az MTI beszámolója szerint.

Orbán Anita leendő külügyminiszter hétfőn Európai Ügyek Bizottságának szakbizottsági meghallgatásán arról beszélt, hogy sem katonákat, sem fegyvereket nem küldünk Ukrajnába, és hozzátette azt is, hogy Ukrajna európai közeledésének szigorú szabályokon kell alapulnia, amelynek része az Ukrajnában élő magyar kisebbségek joga is.