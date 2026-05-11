Orbán Anita a bizottsági meghallgatáson: A vétó egy létező eszköz, de nem lesz belpolitikai kampányeszköz

Magyarország legsürgetőbb nemzeti ügye az EU-s pénzek hazahozatala

– jelentette ki a Parlament Delegációs termében hétfőn reggel az Európai Ügyek Bizottságának szakbizottsági meghallgatásán Orbán Anita külügyminiszter-jelölt, akit ezúttal az európai uniós ügyekről faggatnak a bizottsági tagok.

Az uniós ügyek bonyolultabb leosztásban lesznek mostantól, Bóka János korábbi uniós miniszter tárcája a Ruff Bálint vezette Miniszterelnökségbe olvad be, tehát itt lehet az EU-ügyek koordinációja, de több minisztérium alatt is lehetnek uniós területek. Az sem biztos, hogy minden ember megvan a területekre, amire az utal, hogy a leendő külügyminiszter államtitkárok nélkül érkezett.

Orbán Anitának egyébként sűrű napja lesz, hiszen az Európai Ügyek Bizottsága után a Külügyi Bizottság és a Nemzetbiztonsági Bizottság is meghallgatja. Utóbbi arra utalhat, hogy az Információs Hivatal visszakerülhet a Külügyminisztérium felügyelete alá.

A leendő külügyminiszter-jelölt a bevezető beszédében elmondta, hogy szerinte az uniós pénzek ügye nem technikai kérdés, nem pártpolitikai csata, hanem a magyar családok, az önkormányzatok és a fiatalok pénze. Szerinte súlyos árat fizettünk azért, mert az előző kormány nem hozta haza a forrásokat. Orbán szerint a feladatuk visszaszerezni a bizalmat, teljesíteni a korrupcióellenes és jogállami reformokat.

Szeretnék egy rosszindulatú félreértést eloszlatni. Az Európai Unió nem azt várja, hogy olyasmit tegyünk, ami rossz a magyar embereknek.

– mondta Orbán, aki szerint leginkább azt várják el, legyen független igazságszolgáltatás, ellenőrizhető közbeszerzések, az ügyeket ne lehessen politikai alapon akadályozni.

Ezek nem Brüsszel érdekei Magyarországgal szemben, ezek a magyar emberek érdekei.

Orbán elmondta,