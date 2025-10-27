Lázár Nagy Feró Szőlő utcai megszólalásáról: Kossuth díjat vissza nem vonunk

Lázár János és Nagy Márton hétfőn közös sajtótájékoztatót tartottak Ferihegyen, ahol a reptérre vezető gyorsvasúttal és egyéb beruházásokkal kapcsolatban tettek bejelentéseket.

Az RTL riportere az eseményen arról kérdezte a nemzetgazdasági minisztert, mit gondol arról, hogy az USA NATO-nagykövete kijelentette: elvárják, hogy az orosz energiát vásárló országok kidolgozzanak és végrehajtsanak egy tervet, amivel fokozatosan leválnak arról. Nagy szerint fontos megtenni azt a különbségtételt, hogy mi csőhálózaton kapjuk főként a földgázt és kőolajt, ezért „teljesen mások vagyunk a többi országhoz képest”. Hozzátette, hogy Szlovákia is „lényegében egy MOL-kitettség” a Slovnafton keresztül, a két ország összefonódik. „Ez egy különleges elbánást jelent”, a csőhálózaton keresztüli ellátottság kiemelt szerepet kap a kérdéskörben.

Én azt gondolom, hogy racionális ez a kitettség és ennek a fenntartása, főleg ha ez olcsó, és a rezsicsökkentést tudja szolgálni

– mondta Nagy Márton. Szerinte az orosz energiáról való „idő előtti és gyors” leválás a rezsicsökkentést veszélyezteti, az ilyen célú külföldi nyomásgyakorlás a családokat és a háztartásokat támadja, de „mi ennek ellenállunk”. Orbán Viktor jövő heti Washingtoni látogatásán Magyarországnak az orosz energiára kivetett új amerikai szankciók alóli mentességéről is tárgyalni fog.

Az építési és közlekedési minisztertől a tájékoztatón megkérdezték, hogy vissza kell-e vonni Nagy Feró Kossuth díját a kijelentések miatt, amiket a Szőlő utcai javítóintézet igazgatójának áldozataival kapcsolatban tett a Békementen.

Kossuth díjat vissza nem vonunk, általában kitüntetést vissza nem szokás vonni. A kitüntetések már csak ilyenek. Én magam súlyos hibának gondolnám bármelyik Kossuth díj visszavonását

– válaszolta Lázár János. Elmondása szerint a kormány a Szőlő utcai áldozatok elleni bűncselekmények felderítésén dolgozik, a vélelmezett elkövető előzetesben van. „A legszigorúbb büntetésre számíthat reményeink szerint” – mondta, hozzátéve, hogy a kormány elkötelezett az összes, az igazgató által a Szőlő utcai javítóintézetben vagy máshol elkövetett bűncselekmények teljes körű felderítése iránt.

Lázár János szerint a kormánynak művészeti- és ízléskérdésekben nem dolga állást foglalni, és akkor is „nagyon decensek és visszafogottak” voltak, amikor Majka a nyáron Orbán Viktort „gyalázta vagy akasztani akarta”.