Orbán a jövő héten Washingtonba utazik, hogy lebeszélje Trumpot az oroszok elleni szankciókról

A hvg.hu szúrta ki, hogy Orbán Viktor Rómában a Repubblica újságírójának azt mondta:

Trump hibát követett el a szankciókkal,

és azért utazik el Washingtonba, hogy rábeszélje az amerikai elnököt, hogy vonja vissza ezeket.

Az Oroszországgal szembeni, az energetikai szektort érintő friss amerikai szankciók még nem is léptek hatályba, így egyelőre semmifajta kiesést nem jelentenek Magyarország energiaellátásában, de a kormány vizsgálja a helyzetet – ezt már Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közölte hétfőn Budapesten. A tárcavezető izraeli kollégájával, Gideon Szaárral közös sajtótájékoztatóján Matt Whitaker amerikai NATO-nagykövet friss nyilatkozatára reagálva kiemelte, hogy a kérdésről a miniszterelnök a jövő heti egyesült államokbeli látogatásán személyesen is konzultálhat majd az amerikai elnökkel, miután elemezték, hogy ezek a döntések mit jelentenek pontosan jogilag és fizikailag.

Ami az energiaellátásunkat illeti, nem vagyok híve semmifajta üzengetésnek. Ezt a kérdést én személyesen többször végigbeszéltem Marco Rubióval, a miniszterelnök végigbeszélte az amerikai elnökkel

– tette hozzá.

Szijjártól arról is beszélt, „többségben voltak azok, akik azt gondolták, hogy az ukrajnai háborút könnyebb lesz megoldani, mint a közel-keleti helyzetet. Ez nem így lett. Ma a közel-keleti rendezés előrébb tart, de közös mind az ukrajnai, mind a közel-keleti válságban az, hogy gyakorlatilag Donald Trump személye jelenti a reményt a megoldásra”.

A miniszter, újságírói kérdésekre válaszolva, arról is beszámolt, hogy előző heti washingtoni tárgyalásain az világossá vált számára, hogy az Egyesült Államok egyáltalán nem mondott le a budapesti békecsúcs megtartásának lehetőségéről. „A kérdés, hogy mikor ér el az előkészítés abba a helyzetbe, hogy egy ilyen békecsúcsnak kézzelfogható eredménye legyen, hogy a béke végre vissza tudjon térni ide Közép-Európába” – mondta.