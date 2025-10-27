Amerikai NATO-nagykövet: Az USA elvárása, hogy Magyarország végrehajtson egy olyan tervet, ami leválasztja az orosz energiahordozókról 

Az Egyesült Államok elvárja, hogy azok az országok, – Magyarország, Törökország és Szlovákia – amelyek orosz olajat és gázt vásárolnak kidolgozzanak és végrehajtsanak egy olyan tervet, ami fokozatosan leválasztja őket az orosz energiahordozókról

– erről Matt Whitaker, az Egyesült Államok NATO-nagykövete beszélt a Fox Newsnak adott interjúban, vette észre a hvg.hu

Donald Trump szeptemberben azt fejtegette, szerinte Orbán Viktor abbahagyná az orosz olaj vásárlását, ha beszélne vele. Orbán ezután lecsózás közben győzte meg az amerikai elnököt, hogy ezt a lépést Magyarország nem tudja megtenni.

Nemrég viszont a Politico arról írt, hogy Trump szankciói végleg elvághatják Magyarországot és Szlovákiát az orosz olajtól