Lázár szerint az ország érdeke Budapest elrugaszkodása, 1 milliárd euróból építik meg a ferihegyi gyorsvasutat

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter hétfőn egy ferihegyi sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a budapesti repülőtér kapacitását és az állam pénzügyi befektetését tovább akarják fialni.

Mint mondta, ennek egyik eszköze, hogy 2026 márciusában rakják le a reptér T3-mas termináljának alapköveit, az 1 milliárd eurós befektetés több ütemben tervezett megvalósítása 8 évbe telhet. Ezzel a cél az, hogy a reptér kapacitása a idei eddig 20 milliós utasforgalomról évi 40 milliósra emelkedjen.

Nagy Márton elmondta, a kormány elfogadta a reptérre vezető gyorsvasút koncepcióját,

1 milliárd eurós beruházás keretében 27 kilométernyi vasút épülhet meg két vágányon Kőbányától Monorig, ezzel bekötve a repteret az országos gerinchálózatba.

Az új gyorsvasút által akár Debrecenből vagy Győrből is elérhetővé válik Ferihegy, a Nyugati pályaudvarról 20 perces menetidőre kell majd számítani. A jegyár 3-4 ezer forint körül alakulhat, ami egy taxi díjával összehasonlítva „igencsak versenyképes”, tette hozzá. A reptéri gyorsvasút megvalósítása koncesszió keretében, nemzetközi tenderrel fog kiírásra kerülni.

A nemzetgazdasági miniszter bejelentette, hogy megalapítják az Aviatica nevű holdingcéget, aminek része lesz maga a Budapest Airport (BUD), a Hungarocontroll, továbbá a debreceni és sármelléki reptér is. A BUD és a Hungarocontroll know howját és technológiáit az utóbbi két reptéren is alkalmazni fogják.

A kormány középtávú tervei között megemlítette, hogy nem tettek le arról, hogy vidéken egy új cargo (rakományszállítmányozást bonyolító) repteret alakítsanak ki a Vinci Airportsszal közösen.

Lázár János a tájékoztatón elmondta, hogy 500 millió euró értékben lesz egy olyan beruházás is, ami a közúti közlekedést fogja helyre tenni az Üllői út külső része és a repülőtér között 11 kilométer hosszúságban, plusz a Gyömrői és Kőér utak közlekedési problémáinak megoldásával. Elmondása szerint a projekt 12 kilométer 2×3 sávos autópályát jelent, a „városhoz közeli pontokon” 2×2 sávot, bizonyos mellékutcákban pedig 2×1 sáv teljes felújítását. Az autópályának a város belterületére eső szakaszán kerékpárutat is létesítenek. A beruházás kiviteli terveztetése zajlik, a miniszter várhatóan 2026 első felében fogja átvenni a terveket, a projektet a második félévben fogják kiírni tenderre, 2-2,5 évig fog tartani a megépítése. Hozzátette, 356 ingatlanhoz kell hozzányúlni, ebből a nyomvonalon 265 darabot ki kell sajátítania az államnak.

A miniszter azt mondta, hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium kezdeményezéséből, egy éves munka eredményeként a most bejelentett beruházások összesen 1000 milliárd forintos fejlesztést jelentenek Budapest számára. Szerinte ez az összeg „talán némileg árnyalja” azt a sokszor említett képet, hogy a kormány a fővárossal szemben politizálna, a bejelentések „hétfői kezdetnek nem olyan rosszak”. A kormány rákosrendezőhöz hasonlóan a reptér esetében is készen állnak a fővárossal való együttműködésre.

Az az ország érdeke, hogy Budapest elrugaszkodjon a konkurens szomszédoktól, létrejöjjön egy olyan közlekedési bázis, ami megelőzi a környékbeli országokat

– tette hozzá.

Nagy Márton arról beszélt, hogy a tavaly újra az állam többségi, 80 százalékos tulajdonába került reptér jó stratégiai és pénzügyi befektetés is. Elmondása szerint a korábbi tervekhez képest 2-3 évvel hamarabb, akár 15 év alatt is megtérülhet a reptér visszavásárlása az ország számára, a teljesítménye ugyanis körülbelül 10 százalékkal haladja meg az üzleti terveket. Megjegyezte, hogy ez a magyar állam mellett a stratégiai partnernek, a 20 százalék tulajdoni hányaddal rendelkező kisebbségi tulajdonos Vinci Airportsnak is köszönhető.

Nagy Márton azt mondta, a repülőtér a turizmusnak és a gazdaságfejlesztésnek is fontos színtere, tavaly 17,6 millió ember fordult meg itt, idén közel 20 millió, ami 10-15 százalékos növekedés. Állítása szerint a repülőtér rakományszállítási forgalma 50 százalékos növekedést ért el az idén, amivel ezen a téren bécsi után a müncheni repteret is megelőzte. Hozzátette, a légi forgalom is 7 százalékkal növekedett az idén, illetve 80 százalékkal kevesebb a késés. A miniszter elmondása szerint a reptér állami megvásárlása után lecserélték a menedzsmentet, és „rendbe rakták” a légi közlekedést.