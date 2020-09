Övék a legnagyobb családi vállalkozás, de csak Mészáros Lőrincnek osztottak lapot

A családtagok nem hordhatják szét a nyereséget csak úgy a kedvük szerint.

Magabiztosan vezetik Mészárosék a Forbes családi listáját: a legnagyobb hazai családi vállalkozás 252,3 milliárd forinttal a Mészáros csoport, csaknem 50 milliárddal előzik meg a második Felcsuti családot. A sorrendet nem fogja felborítani Mészáros Lőrinc válása sem, már csak azért sem, mert a lap a családi vállalkozásokba azokat az érdekeltségeket számítja be, amelyekben vér szerinti rokon a tulajdonos vagy a felső vezető, így a házastárs, Mészárosné Kelemen Beatrix cégrészét vagy vezető pozícióját nem veszi figyelembe.

Igaz, a nyilvános bázisokban elérhető adatok szerint nem is sok minden maradt Mészáros Lőrinc nejének a nevén. Pedig korábban komolyabb portfóliót mondhatott magáénak: volt idő, amikor vezette az Echo TV-t, ugyanakkor egy 16,5 milliárd forint felett diszponáló alapkezelőt birtokolt felesben a férjével, és három tőzsdei cégben is érdekelt volt. Szerepe a cégbirodalomban azonban ugyanúgy formális, mint Mészáros Lőrinc gyerekeié. Beatrix, Ágnes és az ifjabb Lőrinc ugyan több vállalkozásban résztulajdonos, sőt vezető tisztségviselők is egyes cégekben, mégis azt állítják a Mészáros-féle céghálót közelebbről ismerők, hogy mivel az egykori felcsúti polgármester a vagyonkezelő, így feladatot és vagyont nem engedhet át a családtagjainak sem. Tény, hogy egyik gyerek sincs ott a milliárdosok toplistáján, és Mészárosnét sem jegyzik a legvagyonosabbak között, vagyis a listakészítők nem találtak a családtagok nevéhez köthető akkora cégvagyont, amivel az elitbe kerülhettek volna. Pedig 10 milliárd forintnál kevesebb is elég a top 100-ba kerüléshez a Szakonyi Péter által szerkesztett A 100 leggazdagabb listáján.

A 252 milliárdos családi vállalkozás alapján úgy tűnhet, hogy a felcsúti multimilliárdos jelentős cégvagyonon osztozik a családtagjaival. A Forbes 2019 végén Mészáros Lőrinc vagyonát 407,7 milliárd forintra tette, és ha ez nem vethető is össze egy az egyben a családi vállalkozásra kihozott 252 milliárd forintos becsléssel – mert más időpontra vonatkoznak és más a számítási módszer –, a két adat érzékelteti a nagyságrendet.

A családi ezüst Mészáros 407,7 milliárdos vagyonát a 2018-as mérlegadatokból és a 2019 decemberi tőzsdei adatokból hozták ki, a Forbes alapvetően az ebitda (kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény) alapján számol, figyelembe véve az egykori gázszerelő hivatalos közlések alapján követhető tulajdonhányadait. Röviden: ha minden cégét eladná, és lenne, aki megveszi, a Forbes becslése szerint ennyi pénzt kapna Mészáros Lőrinc a tulajdonrészeiért. A Mészáros csoport esetében azokat a cégeket vették figyelembe, amelyben legalább egy vér szerinti rokon résztulajdonos vagy felső vezető, mint például az Opus Globalban, ahol Mészáros Beatrix az igazgatóság tagja. A családi becslés annyiban eltér, hogy itt nem nézik az osztalékvagyont, nem számítgatják a részesedéseket. A két becslés között eltelt időben ráadásul a cégértékeket jelentősen befolyásoló központi intézkedéseket hoztak: a stratégiai ágazatok cégeit csak miniszteri engedéllyel lehet külföldi vevőnek eladni. Mészároséknak pedig stratégiai befektetéseik vannak, így a Forbes mindegyik cégüknél alkalmazott 30 százalék diszkontot a vételi korlátozás miatt, vagyis a családi cégeknél durván egyharmaddal kisebb értékkel kalkulált. Nem beszélve arról, hogy a koronavírus megtépázta a család tőzsdei zászlóshajóját, az Opus Global részvényárfolyamát is 2019 vége óta.

A fő családi cégek a Forbes számbavétele szerint a következők:

Opus Global Nyrt.

Talentis Group Zrt.

Talentis Agro Zrt.

Status Capital Zrt.

Fejér B.Á.L. Zrt.

A hézagosan hozzáférhető cégdokumentumokból olyasmi olvasható ki, hogy ugyan a családtagoknak van részesedésük, illetve posztjaik, de nem feltétlenül akkora a beleszólásuk, mint amekkora a részvényhányadból következne.

A Fejér-B.Á.L.-t például a gyerekek alapították, és az építőipari cég rögvest milliárdos megrendelésekhez jutott – de mielőtt igazán nagyra nőtt volna, belevásárolt Mészáros Lőrinc. Éppen annak az évnek az elején, amikor esedékessé vált a cég addigi történetének legnagyobb profitkivétje, több mint 5,6 forint volt a rekordnyereség, amit osztalék formájában ki lehetett rántani a cégből. A felcsúti milliárdos 600 ezer forintos tőkeemeléssel szállt be a gyerekei cégébe, ennek fejében egy osztalékelsőbbségi részvényhez jutott, s bár ez csak 10,6 százalékos részesedéssel jár, az osztalékból 50 százalék illeti Mészáros Lőrincet. Ez esetben

600 ezer forint befektetéssel 2,8 milliárd forinthoz jutott, ráadásul a szavazati joga sincs korlátozva, ami szokatlan, hiszen az osztalékelsőbbség előnyéért nem kellett beáldoznia semmit.

A milliárdokat fialó építőipari cég, a Fejér-B.Á.L. tehát nem maradt a gyerekeké, és a nyereséget nem hordhatják szét csak úgy kedvük szerint.

A Mészáros-birodalom mezőgazdasági portfólióját összefogó Talentis Agro Zrt.-ben az igazgatóságban helyet kapott ifjabb Mészáros Lőrinc, az egyik alapító pedig Mészárosné Kelemen Beatrix, s az Opten adatbázisa alapján úgy néz ki, mintha felerészben tulajdonos volna, valójában azonban nyomasztó túlsúlyban van az egykori gázszerelő. A július 16-án tartott részvényesi gyűlés jegyzőkönyvéből kiderül, hogy bár a házaspár mindkét tagja alapító részvényes, ugyanúgy szavaztak, de

Mészárosné Kelemen Beatrix mindössze 47 részvénnyel rendelkezett, a férj viszont 1197 részvénnyel szavazhatott.

A tőzsdén kívüli befektetéseket összefogó Talentis Group Zrt. jól fial, tavaly több mint 10 milliárd forint nyereséget hozott, és sokáig úgy tudtuk a vagyonkezelőről, hogy ez az igazi családi vállalkozás. A cég mérlegbeszámolója szerint a részvényeken a Mészáros házaspár osztozott fele-fele arányban, az igazgatóságban pedig a három Mészáros gyerek intézhette a cégügyeket. Ennyire azonban mégsem lehetett tiszta a helyzet, legalábbis a G7 kibogarászta tavaly novemberben, hogy a Duna Aszfalt egyik alapítója, Varga Károly tavaly megjelent a Talentisben. A cikk szerint egy nagyobb összegű követelését engedte át a társaságban, ennek fejében kapott részt a zrt.-ben. A G7 az ügylet jelentőségét abban látta, hogy Mészárosék addig senkit nem engedtek a családi vállalat közelébe.

A család tőzsdei mamutja, az Opus Global Nyrt. elnöke Mészáros Lőrinc nagyobbik leánya, Beatrix, Mészárosné pedig nemrég tőzsdén kívüli ügylettel átadta részvényeit a gyerekeinek a cégből. Ettől alig 7 százaléknyi részvénycsomaggal került beljebb a második generáció, de aligha került veszélybe Mészáros Lőrinc domináns helyzete. Az egykori felcsúti polgármesternek közvetlenül több mint 20 százaléknyi Opus-részvénycsomagja van, nem beszélve a közvetett részesedéseiről.

Úgy fest, Mészáros Lőrinc súlya növekszik a cégcsoportban. A Status Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. – amelyben 2017-ben vásárolt részesedést az Opus, és amely akkoriban két, összesen 16,5 milliárd forint jegyzett tőkéjű alapot indított – 75 százalékát eredetileg ő jegyezte, 25 százalékot pedig az Opus. Idén áprilisban osztódott a Status Capital: kiválással létrejött belőle egy új cég, az Addition OPUS Zrt. Ennek a tulajdonosa 75 százalékban a felcsúti gázszerelő-mágnás, és 25 százalékban az Opus, míg a régi cég, a Status Capital teljes egészében Mészáros Lőrincé lett.

