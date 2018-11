Mészáros Lőrinc felesége fest, tévéelnök és már konferenciaszervező céget is vezet

Az MTVA, a TV2 és az Echo TV hírműsorait is díjazták a Parlamentben

November közepén újabb céget jegyeztek be a Mészáros-birodalom egyik központjában, Herceghalomban, ahol a Talentis-cégek és a 2Rule sportmárkával a hírekbe berobbant Magyar Sportmárka Zrt. székhelye is található. A neve Flamingo 24 by Talentis Kft., fő profilja konferenciák és kereskedelmi bemutatók szervezése, ezen kívül reklámügynöki tevékenység, és pr, kommunikáció szerepel a tevékenységi körei között.

A társaságot 40 millió forint jegyzett tőkével alapította a Talentis Group Beruházás-szervező Zrt. és Tóth Ferenc. Ő az egyik ügyvezetője az új társaságnak, annyi derül ki a cégadatokból, hogy felcsúti illetőségű, és egy idén tavasszal alapított vállalkozás, a Flamingóval azonos címre, a Herceghalom Zsámbéki út 16. szám alá bejegyzett Tojásbolt Kft. tulajdonos-ügyvezetője egyben. A másik Flamingo-ügyvezető a dollármilliárdos felcsúti vállalkozó Mészáros Lőrinc felesége, Mészárosné Kelemen Beatrix.

Mészáros Lőrinc felesége tűnik a család legkevésbé vállalkozó kedvű tagjának, legalábbis az Opten adatbázisa szerint a most alapított Flamingón kívül csak két céget vezet: az Echo Hungária TV Zrt. igazgatóságának az elnöke, illetve a Puskás Ferenc Sport Hotel Nonprofit Kft. ügyvezetője. A Mészáros-birodalom 200-300 darabból álló céghálójából pedig csak a Búzakalász 66 Felcsút Mezőgazdasági Kft., a Mészáros Gasztro Kft., valamint a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. tagjai között bukkan fel a neve.

Ami nem jelenti azt, hogy Mészárosné Kelemen Beatrix csak a festőművészetnek élne és a dinasztia mellékszereplője lenne, hiszen például májusban jelentették be, hogy Mészáros Lőrinc és felesége a Konzum PE Magántőkealap kizárólagos befektetői, ami egyben azt is jelentette, hogy a tőkealapon keresztül jelentős tulajdonhányaddal rendelkeztek három tőzsdei társaságban, a Konzumban, az Opus Globalban és az Appeninn Holdingban.