Akciós áron vett telket az önkormányzattól Gajda Péter munkatársa, milliókat kaszálhat

A 444.hu cikke szerint gyanús körülmények között vásárolhatott meg az önkormányzattól egy nyomott árú telket a kispesti önkormányzat építéshatósági irodájának vezetője Guzmics Zsombor 2017 elején az anyósa nevében. A mindössze 147 négyzetméteres, a Bem utcában lévő telek kikáltási ára azért volt mindössze 1,4 millió forint +ÁFA, mert az akkori szabályok szerint nem lehetett rá építkezni. Ekkor ugyanis Kispesten a minimális építésitelek-méret 500 négyzetméter volt. A lap az ingatlan.com-ra hivatkozva arról ír, hogy ugyanebben a Bem utcában jelenleg 38,5 millió forintért kínálnak egy ennél is harmadával kisebb, 104 négyzetméteres telken álló 58 négyzetméteres családi házat. A kis saroktelekre hárman licitáltak, a győztes ajánlat 2 millió 330 ezer forint plusz áfa volt. A győztes Guzmics Zsolmbor anyósa volt.

Mindössze fél évvel a telek megvásárlása után a szocialista vezetésű önkormányzat úgy módosította a helyi rendeletet, hogy a telken mégis lehetővé vált az építkezés. Ami el is kezdősött, ezt azonban már nem az anyós intézte: az asszony 2017 végefelé az év elején megvásárolt telket odaajándékozta a lányának, Bánfy Tündének, akinek a tulajdoni lap tanúsága szerint az ingatlan ma is a tulajdonában van. Ő nem más, mint Guzmics Zsombor felesége. A telken most egy emeletes ház áll, a lap szerint ha értékesítik, tízmilliós haszon ütheti a markukat.

Guzmics Zsombor és az önkormányzatot az előző ciklusban is vezető Gajda Péter polgármester szerint minden rendben és szabályosan zajlott, mert az árverésen bárki elindulhatott, az irodavezető pedig 2016 végén-2017 elején nem tudhatta, hogy később hogyan fogják módosítani az előírásokat.A 444.hu kérdésére Kispest szocialista polgármestere közölte:

Jelenleg Kispest Önkormányzata nem észlelt sem szabálytalanságot, sem jogszabálysértést az ingatlan értékesítése során, az értékesítési eljárás során az azon a napon érvényes jelenpiaci forgalmi ár meghatározása mellett nyílt, licitálásos eljárással alakult ki a végleges és tényleges vételár, amely az ingatlan összes megismerhető adottságát figyelembe véve akkor elérhető volt. A vevő a vételárat a szerződésben foglaltak szerint megfizette, így a tulajdonjog megszerzéséhez önkormányzatunk feltétel nélkül és visszavonhatatlanul hozzájárult. Az adásvételi szerződés megtámadásának lehetőségét Önkormányzatunk nem vizsgálja.

A lap emlékeztet: Guzmics és Gajda neve is sokszor előkerült azon a 2019 őszén ismertté vált videón, amin Lackner Csaba kerületi szocialista képviselő állítólagos kerületi korrupciós ügyekről, lenyúlásokról mesélt.

Kiemelt képünkön a saroktelek az eladás előtti állapotában láható. Forrás: Google Street View