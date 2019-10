Kispesti polgármester: Megépül a Bozsik Stadion

Gács Pál, a Budapest Honvéd cégvezetője levelet írt csütörtökön Gajda Péter kerületi polgármesternek azzal kapcsolatban, hogy mi lesz az épülő Bozsik Stadion sorsa, a válasz pedig meg is érkezett.

Gajda Péter arról ír,

szeretném megnyugtatni a Honvéd vezetését és a Kispest-szurkolókat, hogy továbbra is támogatom, mindig is támogattam és támogatni is fogom, hogy csapatunk végre méltó otthonra leljen, és hamarosan az új stadionban köszönthessük játékosainkat. Biztosíthatom Önöket, hogy nincs tehát sem a főváros új vezetésének, sem nekem olyan szándékunk, hogy a már épülő stadion beruházás ellen bármi módon fellépjünk.