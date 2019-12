Az igazi növekedés a felhő- és biztonsági szolgáltatásokban rejlik

Néhány év alatt organikus fejlődés révén vált távközlési vállalatból infrastruktúra-alapú infokommunikációs szolgáltatóvá az Invitech. A társaság bevételeinek meghatározó részét mára a vállalati szolgáltatások üzletág adja.

Kemendi Zsolt idén június óta irányítja vezérigazgató-helyettesi pozícióban a vállalati szolgáltatások üzletágat, amely magában foglalja a cég infrastruktúrájára épülő, menedzselt távközlési és IT-szolgáltatások, a korszerű IT-biztonsági- és sokrétű felhőmegoldások kialakítását és fejlesztését a modern IP-alapú hang- és adatkommunikáció mellett.

A szakember jelenlegi pozíciója összefügg az Invitech szervezeti működésének fél évvel ezelőtti megújításával. Ennek keretében a társaság szolgáltatás-alapú, valamint jellemzően infrastruktúrára épülő tevékenységeit önálló üzletágakba szervezték, mellettük pedig az értékesítést és az ügyfélszolgálatot egy szervezetbe integrálták – összegezte a Bitport.

A cégekre szabott, integrált szolgáltatásokra fókuszálnak

Az interjúban szó volt arról is, hogy az Invitech alapvetően a saját maga által birtokolt távközlési, IT- és adatközponti infrastruktúrán alakítja ki a megfelelő szolgáltatásokat. A cég nem egyedi vagy iparági megoldásokat fejleszt, helyette testreszabott, biztonságos informatikai és távközlési hátteret biztosít az ügyfelek üzleti igényeihez igazodva.

Ez az üzletág felel a teljes árbevétel mintegy 60 százalékáért, a 25 milliárd forintos bevételből közel 14 milliárdot termel meg, a többit az infrastruktúra üzletág adja.

„Az erőforrásokat, a menedzsmentfókuszt olyan szolgáltatásokra fordítjuk, amelyek támogatják és kiegészítik az alapképességeinket. Egyértelműen ilyenek a felhő- és IT-biztonsági megoldások, amelyek egymást erősítik, és a távközlési szolgáltatásainkkal integráltan ügyfeleink számára is nagyobb értéket teremtenek” – emelte ki a vállalati szolgáltatások vezérigazgató-helyettes.

Az Invitech integrált szolgáltató, a hálózati kapcsolat mellett képes biztosítani az adatközponti hátteret, a felhőt és az informatikai biztonságot, sőt a klasszikus és IP-alapú vezetékes hangszolgáltatást is. A több mint hatezer vállalati ügyfele között a hazai nagyvállalatok mindegyike ott van valamilyen szintű szolgáltatást használva.

Ezeket keresik a vállalati ügyfelek

A legkeresettebbek a hálózati szolgáltatások, az internet, a virtuális magánhálózatok, és bármennyire meglepő, ma még a hangszolgáltatás is elég komoly bevételt jelent. Nagyon sok ügyfél igényli még ezen belül a hagyományos ISDN technológián alapuló telefonszolgáltatást.

„Ezeken a területeken ugyanakkor növekedést már nem nagyon látunk, a hálózati internetkapcsolatban maximum 3-6 százalék közötti növekedést, hangban, azon belül is a forgalomban pedig egyértelműen csökkenést tapasztalunk. Az igazi növekedés – évi 30-40 százalék – a felhő- és a biztonsági szolgáltatásokban rejlik” – hangsúlyozta a vezérhelyettes.

10 éves az Invitech Datacenter Még 2009-ben a korábbi Athenaeum nyomda épületét alakították át a 21. századi technológia követelményeinek megfelelően.

„A felhőszolgáltatásokat inkább a középvállalatok igénylik, a nagyvállalatok még mindig óvatosak, esetükben az Invitech-nek nem a nagy felhőszolgáltatókkal – például Google, Amazon vagy Microsoft – kell versenybe szállnia, hanem a házon belüli, vagy on premise (az ügyfél telephelyén megvalósuló) szolgáltatással. Az adatközpontunk is bővült, 2018-ban fejeztünk be egy komoly bővítést, és kaptuk meg a Magyarországon még mindig egyedülálló, független TIER III-as minősítést” – részletezte Kemendi Zsolt.

A teljes interjút itt olvashatja el.

Kiemelt fotó: iStock