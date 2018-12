Így lehetnek okosabbak a társasházak

Miközben egy hazai cég fejlesztésével épül az első magyarországi intelligens társasház, az OTP Business pályázatán egymillió forintot nyert egy szegedi társasház – utólagos „okosításra”.

Egy hazai startup fejlesztései nyomán már épül az első „okos” otthonokból álló társasház, nemrég kezdődött az 54 lakásos Budapesti épület kábelezése. Komplex számítógépes rendszer működteti majd a lakások fűtési és hűtési rendszerét, világítását, árnyékolását, a biztonsági rendszereket, de még az audiovizuális eszközöket is. A fejlesztés tehát képes egyetlen közös platformon kezelni több teljesen külön álló rendszert. Például, ha a kaputelefonon csengetnek, a mobilon meg lehet nézni, hogy ki az, és be is lehet engedni.

Nem feltétlenül kell új épületet felhúzni az okosmegoldásokért

Egy szegedi társasház például az OTP Business társasházi pályázatán egy különdíjjal utólagos „okosításra” nyert támogatást. A lakók egyebek mellett egységes IP hálózat kialakítására és a közösségi területek wifi-lefedettségére pályáztak. A wifi-elérésnek köszönhetően akár zenét hallgatni vagy dolgozni is tudnak a szabadban. Biztonságukat pedig növeli a ház közösségi tereiben újonnan elhelyezett nyolc darab kamera.

Kovács Zsolt, a pályázatban aktívan részt vevő lakó elmondta, hogy a kötelező 200 ezer forintos önrészen túl még 170 ezer forintot költöttek, így a nyereményükkel együtt 1 millió 370 ezer forintnál állhatott meg a beruházás összege.

Napelemtől az okosmérőkön át a kemencéig

Az intranetes hálózat később a tervezett napelemrendszer ellenőrzésére is alkalmas lehet. Ezek a napelemek fognak energiát biztosítani a kiépített kamerarendszer, illetve a videókaputelefonok számára is.

A szegedi társasház azonban nem ezzel a pályázattal kezdte el az okosmegoldások alkalmazását. Korábban digitális vízmérőórákat szereltek minden lakásba, miután úgy látták, hogy túl nagy a különbség a főmérőn mért és az almérőkről összesített fogyasztás között. De a digitális megoldások mellett a közösségi élet „ősi” elemeiben is hisznek, hat éve például közösen építettek az udvarra egy kemencét.

Kiemelt kép: illusztráció (MTVA / Jászai Csaba)