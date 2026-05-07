A TV2 véget vet a Tényeknek

Megszűnik a TV2 Tények, közölte Vaszily Miklós, a csatorna vezérigazgatója. Jelenleg úgy tűnik, hogy a Napló című magazinműsorral is felhagynak.

„Jelenleg is zajlik az infotainment műsorok megújítása, amelyre elsősorban a Tények brand eróziója miatt van szükség. Célom, hogy az újonnan induló brandekkel, a tanulságok levonását követően, a TV2 az elvárt szakmai sztenderdeknek megfelelő hírszolgáltatást nyújtson” – írta a 444-nek a vezérigazgató.

A Tények volt a Fidesz fekete kampányainak egyik központi és legnagyobb elérésű csatornája. Csakhogy pár példát hozzunk az utóbbi 10 év gyűlöletkampányaira, amelyek terítése a műsor egyik fő funkciója volt: Juhász Péterről, az Együtt-PM volt elnökéről azt híresztelték, hogy drogos és bántalmazza a családját – csak az ő perei miatt 150 alkalommal kellett helyreigazítást közölniük, de bocsánatot egyszer sem kértek. Vona Gáborról, a Jobbik akkori elnökéről azt terjesztették, hogy az egyetemen melegpartikra járt, később pedig azt sugallták, hogy muszlim. Mindenki emlékezhet arra a szalagcímre, hogy „Soros megölte volna az anyját”, vagy arra, amikor egy hírblokkban sokat látott szakértő segítségével elemezték, hogy Magyar Péter megigazította a péniszét az EP-ben.

Vaszily Miklós a héten a Digital-Media Hungary kerekasztal-beszélgetésén már említette, hogy a választás után (pontosabban a csatornát életben tartó állami hirdetések elzárása miatt – a szerk.) optimalizálni és konszolidálni kell a TV2 működését. Piaci hírek szerint a dolgozói állomány 15-20 százalékát is elbocsájthatják.

Szalai Vivien hírigazgatót, aki 10 éven keresztül felelt a legsötétebb lejáratásokért, már a választások után pár nappal kirúgták a csatornától. Vaszily Miklós ugyanakkor nem sokkal később tanácsadóként felvette azt a Fekete-Szalóky Zoltánt, aki azután távozott az Index főszerkesztői székéből, hogy a bíróság is kimondta, hogy az általuk terített Tisza-programból egy szó sem volt igaz.