Ellenzéki politikusok buzizásától tizenéves fiatalok lejáratásáig – összeszedtük a megszűnő Tények legdurvább hazugságait

Ivándi-Szabó Balázs / 24.hu
2026. 05. 07. 20:51
Megújulásra és újrabrandelésre hivatkozva megszűnik a Tények. A TV2 hírműsora nemcsak a Fidesz-propaganda szócsöve, hanem a rogáni feketekampányok hatékony fegyvere is volt. A Tények adta le az első lövést például akkor, amikor Vona Gábor buzizásáról vagy a rendszerellenes gimnazista lányok lejáratásáról volt szó. Búcsúzóul összegyűjtöttük a műsor legdurvább hírhamisításait.

Orbán Viktor bukása után rohamtempóban esik szét a Fidesz által kiépített mélyállam. Sírva meghunyászkodó vállalkozók ajánlják fel életük művét az államnak, leépítés kezdődött a távozó hatalom keblén csüngő alapítványoknál, valamint a „strukturális átalakítás”, a „modellváltás” és a „műsorszolgáltatásban bekövetkező újrabrandelés” címszavaival megindult a Fidesz-propagandagépezet zászlóshajójának beszántása. A részben Mészáros Lőrinc tulajdonában álló TV2-től a választás után néhány nappal elbocsátották Szalai Vivient, a csatorna hírigazgatóját, majd Vaszily Miklós, a csatorna vezérigazgatója csütörtökön közölte, hogy megszűnik a Tények című hírműsor. Ez a Fidesz-propagandát sugárzó híradó juttatta el százezrek nappalijába az elmúlt tíz év legaljasabb feketekampányait, amelyekben alaptalanul bélyegeztek ellenzéki politikusokat melegnek, drogosnak, nőverőnek, és ebben a műsorban hozták le szalagcímben azt is, hogy „Soros megölte volna az anyját.”

Csokorba szedtük a műsor legnagyobb botrányait.

Mohos Márton / 24.hu Vaszily Miklós a Fidesz kongresszusán 2026. január 10-én a Hungexpon.

Buzizás, drogozásvád

Sváby András
„Az újságírás szemétdombjára való mind a két műsor” – Sváby Andrást kérdeztük a Tények és a Napló megszűnéséről
