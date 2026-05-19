Tarr Zoltán menesztette az NKA vezetőjét

A mai napon felfüggesztem vezérigazgatói tisztségéből Krucsainé Herter Anikót, aki az elmúlt napokban napvilágra került, közpénzmilliárdok kiosztásával kapcsolatos ügyekért felelt Hankó Balázs utasításai alapján

– írja keddi Facebook-bejegyzésében Tarr Zoltán.

A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerint a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) vezetőjét felelősség terheli azért, mert végrehajtotta a volt Fidesz-miniszter botrányos pénzosztásával kapcsolatos utasításokat.

„Miniszterként célul tűztem ki, hogy a tárcámhoz tartozó támogatások kezelése minden esetben átlátható és tisztességes legyen. Ehhez olyan vezetőre van szükség, aki élvezi az én személyes bizalmamat, és, ami ennél is fontosabb, a magyar emberek bizalmát” – fogalmazott az új tárcavezető.

Hozzátette:

belső vizsgálatot indítunk, és a már zajló eljárások végéig kollégáimmal minden szükséges támogatást megadunk a hatóságoknak annak érdekében, hogy az összes érintett ügyben teljeskörűen feltárják a felelősséget. Az eredményekről tájékoztatást fogunk adni, illetve biztosítjuk a szervezet, azaz az NKTK zavartalan működését a vizsgálat alatt is.

Tarr Zoltán szerint a magyar emberek „joggal várják el, hogy a közpénzek sorsáról felelősen, átláthatóan és elszámoltatható módon szülessenek döntések. Ennek érvényt fogunk szerezni”.

A miniszter egyébként még hétfőn elrendelte a Nemzeti Kulturális Alap összes kifizetésének felfüggesztését, és bejelentette: az NKA elnökeként utasította a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő főigazgatóját, hogy május 19-ével állítsák le az alap valamennyi kifizetését. Ezt követte kedden az igazgató felmentése.

Lapunkban több cikkben is beszámoltunk a botrányos pénzszórásról. Így például a Nógrád megyei és a hajdú-bihari kifizetésekről.

Május elején a most menesztett Krucsainé Herter Anikó is beszélt az NKA-botrányról. Akkor úgy fogalmazott: „Minden állami forrással precízen el kell számolni. Az elszámolásokat követően helyszíni ellenőrzéseket is végzünk, igyekszünk meggyőződni arról, hogy valóban arra fordították-e az állami forrást, amire a támogatást megítélték”.