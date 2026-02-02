Kormányzati különadókra hivatkozva zár be az oroszlányi SPAR, a fideszes országgyűlési képviselő mostantól nem jár a multihoz vásárolni

Február 15-én bezár Oroszlányban a Népekbarátsága út 35. szám alatti kis SPAR, Takács Károly polgármester pedig a Facebookon is közzétett levelében kérdezte az áruházláncot, hogy: miért? Értesítést ugyanis az önkormányzat nem kapott, ráadásul ez volt az első üzlet Oroszlányon, ami átalakításra került a ’90-es években. A településvezető azt is kifejtette, ez a döntés az önkormányzatra is hatással lesz, mert tovább csökken a környéken élők üzleti ellátottsága.

Nem kellett sokat várni a válaszra, a SPAR kommunikációs vezetője azt írta Takácsnak, hogy teljes mértékben egyetértenek vele, és vérzik a szívük a kényszerű döntés miatt.

Ennek hátterében azonban egy olyan ok-okozati összefüggés áll, melyben jelentős szerepet játszanak a kereskedelmi szektort érintő intézkedések, mint a kiskereskedelmi különadó, amely csak 2024-ben 32,4 milliárd forintunkat emésztette fel, vagy az árszabályozó intézkedések, – mint amilyenek az árrésstopok – melyek minden hónapban 1,5-2 milliárd forint veszteséget okoznak nekünk. Ezek az intézkedések sajnálatos módon az olyan kis alapterületű, lakóhelyközeli, kis bevásárlásokat lebonyolító, sok esetben parkoló nélküli üzleteinket érintik a legrosszabbul, mint amilyen a szóban forgó oroszlányi is, ahol a fentebb részletezett intézkedések miatt magasabb fix költségekkel vagyunk kénytelenek üzemelni, mely így a gazdaságos működést ellehetetleníti. A KSH adatai szerint évente sajnos ezres nagyságrendben zárnak be végleg boltok Magyarországon és kerül veszélybe egyes helyeken az élelmiszer-ellátásbiztonság is

– jelezték.

Megjegyezték, a településen az érintett üzlettől mindösszesen 1 kilométer távolságra található egy másik SPAR áruház is, ahol továbbra is szeretettel várják vásárlóikat, a bezárásra kerülő üzletben dolgozó kollégáik többsége számára pedig a környező üzletekben keresnek helyet.

Czunyiné: Jó reggelt kívánok!

Ezen a ponton kapcsolódott be a nyilvános üzengetésbe Czunyiné Bertalan Judit, a fideszes országgyűlési képviselőnek ugyanis láthatóan nem tetszik a SPAR érvelése.

Szerinte Takács egy udvarias, a városban élők szemszögéből megírt levelet küldött, amire „a Spar válaszolt valamit, valami igazán polgárpukkasztót”.

Azt írja, a kormányzati különadók és az árréstop miatt mennyi veszteségük van. Jó reggelt kívánok! Akkor jók voltak a vásárlók a Sparnak, amikor a milliárdos haszon dupláját húzták le Önökről, a vásárlókról. Az árréstop Önöket védte, védi. A kormány ezért vezette be, mert a multik és a globális kereskedelmi láncok még a rátettek volna egy lapáttal az orosz-ukrán háború inflációs hatásaira és azon is nyerészkedtek volna

– fakadt ki Czunyiné a posztban.

Hozzátette, ez az, amikor a külföldinek csak a haszon kell tőlünk, és ugyanezt csinálták 2008–2009-ben.

Na, akkor jól figyeljünk, mert a globális vállalatoktól leigazolt új tiszás szakértők pont így gondolkodnak. Egy újabb multi, ahova ezután nem járok vásárolni

– zárta a bejegyzését.