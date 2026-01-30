Babakötvény: február 2-től így kamatozik a gyerekek pénze

Mintegy 15 milliárd forintot ír majd jóvá a gyermekek Start-értékpapírszámláin a Magyar Államkincstár a Babakötvény következő, február 2-án esedékes kamatfizetésekor.

A MÁK tájékoztatása szerint

a kamatfordulót követően a Babakötvény hozama 7,4 százalékra emelkedik, amivel a jelenleg legmagasabb kamatot kínáló, kockázatmentes lakossági állampapírrá lép elő, tovább gyarapítva a gyermekek jövőjére félretett megtakarítások értékét.

Jelenleg közel 440 ezer gyermek rendelkezik Babakötvénnyel, a megtakarítások összege pedig megközelíti az 530 milliárd forintot, ami egyetlen év alatt csaknem 140 milliárd forintos növekedést jelent.

Az állam minden magyar újszülött részére 42 500 forint életkezdési támogatást biztosít, amely egy kincstári letéti számlán az infláció mértékéhez igazodóan kamatozik a gyermek nagykorúságáig. Amennyiben a szülők vagy hozzátartozók szeretnék ezt az összeget tovább növelni és kedvezőbb feltételek mellett, akár milliós összegre gyarapítani, megtehetik a Kincstárnál a gyermek nevére szóló Start-értékpapírszámla megnyitásával. Erre az értékpapírszámlára a Kincstár átvezeti az életkezdési támogatás összegét is, mely automatikusan Babakötvénybe kerül befektetésre.

A Start-értékpapírszámlán Babakötvényben elhelyezett megtakarítások mindig az előző éves inflációt 3 százalékponttal meghaladó mértékben kamatoznak, amit az éves befizetések után legfeljebb 12 ezer forint állami támogatás is kiegészít.