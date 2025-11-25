Varga Mihály új 3000 forintos érméről döntött

Megjelent Varga Mihály jegybankelnök rendelete a „150 éves a Magyar Atlétikai Club és a magyar versenysport” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról. Azt írták: a Magyar Nemzeti Bank (MNB) rendszeresen bocsát ki emlékérméket. Azok elsődleges szerepe a történelmi, kulturális értékek közvetítése, a közfigyelem ráirányítása ezen értékekre.

Varga Mihály keddtől hatályos rendeletében emlékeztetnek arra, hogy 150 éve alapították a Magyar Atlétikai Clubot (alapításkori nevén „Magyar Athletikai Club”), amellyel egyidejűleg kezdetét vette a magyar versenysport. A kibocsátás időpontja: 2025. november 25.

Az emlékérme előlapján a Magyar Atlétikai Club logójának ábrázolása látható, háttérben egy atlétikai futópálya részletével. Az előlap szélén, fent, köriratban a „MAGYARORSZÁG” felirat, a futókörök ábrázolását részben megszakítva, két-két egymás alatti sorban, bal oldalon a „3000” értékjelzés és a „FORINT” felirat, jobb oldalon a „2025” verési évszám és a „BP.” verdejel olvasható.

Az emlékérme hátlapján a Magyar Atlétikai Club alapítója és első elnöke, Gróf Esterházy Miksa portréja látható. A portrétól jobbra, öt egymás alatti sorban a „150 ÉVES A GRÓF ESTERHÁZY MIKSA ÁLTAL ALAPÍTOTT MAGYAR ATHLETIKAI CLUB ÉS A MAGYAR VERSENYSPORT” felirat olvasható. A hátlap szélén, jobbra lent Endrődy Zoltán tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérméből 5000 darab készíthető.