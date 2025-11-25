varga mihály3000 forintközlönyemlékérme
Gazdaság

Varga Mihály új 3000 forintos érméről döntött

Mohos Márton / 24.hu
admin Farkas György
2025. 11. 25. 05:55
Mohos Márton / 24.hu
Csak 5 ezer darab lesz belőle.

Megjelent Varga Mihály jegybankelnök rendelete a „150 éves a Magyar Atlétikai Club és a magyar versenysport” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról. Azt írták: a Magyar Nemzeti Bank (MNB) rendszeresen bocsát ki emlékérméket. Azok elsődleges szerepe a történelmi, kulturális értékek közvetítése, a közfigyelem ráirányítása ezen értékekre.

Varga Mihály keddtől hatályos rendeletében emlékeztetnek arra, hogy 150 éve alapították a Magyar Atlétikai Clubot (alapításkori nevén „Magyar Athletikai Club”), amellyel egyidejűleg kezdetét vette a magyar versenysport. A kibocsátás időpontja: 2025. november 25.

Az emlékérme előlapján a Magyar Atlétikai Club logójának ábrázolása látható, háttérben egy atlétikai futópálya részletével. Az előlap szélén, fent, köriratban a „MAGYARORSZÁG” felirat, a futókörök ábrázolását részben megszakítva, két-két egymás alatti sorban, bal oldalon a „3000” értékjelzés és a „FORINT” felirat, jobb oldalon a „2025” verési évszám és a „BP.” verdejel olvasható.

Az emlékérme hátlapján a Magyar Atlétikai Club alapítója és első elnöke, Gróf Esterházy Miksa portréja látható. A portrétól jobbra, öt egymás alatti sorban a „150 ÉVES A GRÓF ESTERHÁZY MIKSA ÁLTAL ALAPÍTOTT MAGYAR ATHLETIKAI CLUB ÉS A MAGYAR VERSENYSPORT” felirat olvasható. A hátlap szélén, jobbra lent Endrődy Zoltán tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérméből 5000 darab készíthető.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Egy kisfiú halálának is köze lehet az isztambuli szállodához, ahol nemrég mérgezésben meghalt egy család több tagja
Találtak egy 70 évvel ezelőtti fényképet a Lukács Gyógyfürdőben, hétfőn pont a rajta látható nő kért segítséget a pénztárnál
Zelenszkij és az ukránok felsorolták, mibe nem fognak beleegyezni
Tüntetés lesz az MVM ellen a "horribilis" számlák miatt Budapesten
Mi értelme ennek a béketervnek?
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik