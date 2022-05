Számos családnak okozott bosszúságot a zöld lakáshitel igénylése

Számos panaszos levelet kaptunk március-április-májusban a zöld hitellel kapcsolatban. Olvasóink többek között azt nehezményezték, hogy a bankok nem adtak tájékoztatást, volt, ahol nem tartották a hitelbírálati időt, hogy keretkimerülés miatt a már befogadott hiteleket később elutasították, aztán meg piaci, vagy valamilyen akciós hitelt ajánlottak az ügyfeleknek, utóbbit igen rövid válaszadási határidővel. Ez anyagi hátrányt is okoz a hitelfelvevőknek. A bankok válaszai alapján nem csak az ügyfelek tapogatózhattak sötétben.

Olvasóink részéről visszatérő panasz volt, hogy nem lehetett tudni, melyik banknál esélyes még szerződni a zöld hitelre, ugyanis a bankok nem árulták el, hogyan áll a keretük, és erről más hivatalos forrásból sem lehetett értesülni. Így az ügyfelek nagyjából vaktában, egymástól kapott, illetve a közösségi médiában megosztott információk alapján próbáltak szerencsét az egyes pénzintézeteknél. Több olvasónk jelezte, elvárta volna, hogy folyamatos, világos tájékoztatás legyen arról, melyik bank hogyan áll az igénylésekkel, hol tudnak még biztosan befogadni zöld hitelt.

Azon túl, hogy sokakat bosszantott az információhiány, több olvasónk is jelezte, hogy anyagilag is hátrányba került. Voltak, akik azért, mert a bankjuk nem szólt, hogy nem lesz több zöld hitel, így felesleges köröket futtattak velük (idő- és pénzráfordítás) a hiteligényléssel kapcsolatban, illetve olyan dokumentumokat kértek be tőlük (például megváltozott energetikai minősítés), amelyek költsége zöld hitel híján felesleges kiadássá vált.

Ennél súlyosabb probléma, hogy vannak, akiknek befogadták, majd elutasították a zöld hitelét. Ők végül csak kevésbé kedvező kondícióval tudnak hitelt felvenni, holott amikor belevágtak a megszerzendő ingatlannál a szerződéskötésbe, nem ezzel kalkuláltak. Akik pedig szerettek volna CSOK-hitelt is, amely a zöld hitellel együtt felvéve kamatmentes, azok ettől a lehetőségtől is elestek, és csak 3 százalékos kamattal tudják felvenni ezt az államilag kamattámogatott hitelt. A magasabb kamat pedig 5-10-15-20-25 évre magasabb havi törlesztőt, összességében milliós többletkiadást okozhat majd nekik. Úgy vélik, ez egyáltalán nem fair.

Zöld hitel dióhéjban A zöld hitelt belföldi magánszemélyek vehetik fel, minimum BB besorolású új lakás építéséhez, vagy vásárlásához. Az ingatlan energiafelhasználása minimum 25 százalékban megújuló forrásból kell hogy származzon. Áprilisig 90, áprilistól már csak 80 kWh/m2/év primer energiafelhasználású ingatlanok finanszírozására volt igényelhető a zöld hitel. Legfeljebb 25 évre vehető fel, maximum 70 millió forintig, a kamat a futamidő végéig fix, maximum 2,5 százalék lehet. Gyereket nem kell vállalni hozzá, de ha van gyerek (vagy a hitelfelvevők vállalnak), és felveszik a CSOK-ot, valamint CSOK-hitelt is igényelnek, akkor otthonteremtési kamattámogatással utóbbi is kamatmentes lehet. A CSOK-hitel két gyereknél maximum 10 millió forint, három vagy több gyermeknél legfeljebb 15 millió forint lehet. A zöld hitel igényléséhez megkötött ingatlanvásárlási vagy építési szerződés kellett.

Nem tudni, melyik bank mennyit csípett meg a zöld hitelből

Úgy tűnik, a negatív tapasztalatoknak részben köze lehet ahhoz, hogy korlátos volt a zöld hitel, és minden azon múlott, a bankok hogyan szerepeltek az első körben. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) először 200 milliárd forinttal hirdette a Zöld Otthon Programot (ZOP), és ezt is két részre osztotta, 120+80 milliárd forintra. A bankok az alapján részesedhettek a 80 milliárd forintos zöld hitelkeretből, hogy mennyit sikerült lekötniük a 120 milliárd forintosból. Az áprilisi 100 milliárdos keretbővítésnél is ez a szabály volt érvényes, vagyis olyan arányban kaphattak belőle a pénzintézetek, amilyen arányban sikeresek voltak az első, 120 milliárd forintos körben. Az olvasói panaszok alapján úgy tűnt, talán maguk a bankok sem igen tudhatták, hogyan is állnak, mennyi hiteligényt tudnak kiszolgálni, mennyi hitelt tudnak biztosítani.

Az MNB-t és a Bankszövetséget hiába kérdeztük, hogyan szerepeltek a pénzintézetek, melyikük mekkora szeletet tudott kihasítani a zöld hiteles tortából. Erre a kérdésünkre a megkeresett bankok sem válaszoltak. Néhány fontos részletre mégis fény derült.

Az UniCredit elismerte, nem tudta, hogyan áll

Az UniCredit Bank lapunknak azt írta, az MNB által biztosított teljes refinanszírozási keret elosztásának szabályaiból következően a bankok mindaddig, amíg az erről szóló értesítőket meg nem kapták az MNB-től, nem tudhatták pontosan, hogy mely hiteligényeket nem tudnak majd kiszolgálni a rájuk jutó keretből. Hozzátették, elővigyázatossági lépésként március 29-én fel is függesztették a zöld hitelkérelmek átvételét.

A bankok 2022. április 6-án kaptak értesítést arról, hogy a 100 milliárd forinttal megemelt jegybanki refinanszírozási keretből még mekkora összegben nyújthatnak zöld hitelt a programban. Ezt követően tudta csak megvizsgálni az UniCredit, hogy mely, már befogadott zöld hitel igénylésekre lesz elegendő a számukra allokált refinanszírozási keret, és mely igények kiszolgálása lehetetlenült el refinanszírozási forrás hiányában. Vagyis lényegében elismerték, hogy túlvállalták magukat, illetve hogy utasítottak el már befogadott hiteleket, de hogy hányat, azt nem közölték.

A számítások után az UniCredit megvizsgálta, milyen megoldási lehetőséget tud javasolni azoknak az ügyfeleinek, akik zöld hitel igénylésére már nem volt elegendő a keret. Az ő számukra dolgoztak ki egy a piacon elérhetőnél kedvezőbb kamatozású és további kedvezményeket is kínáló jelzáloghitelt, és ezt ajánlották fel azoknak, akik lemaradtak a zöld hitelről – tették hozzá.

Három bank, akiknek úgy tűnik, sikerült jobban belőniük a zöld hitelt

A Gránit Bank hangsúlyozta, ők nem a maximális 2,5 százalékos, hanem csak 1,99 százalékos kamattal (2,04 százalékos thm-mel) kínálták a ZOP-hitelt, teljesen online. Március 31-ig fogadtak be hitelkérelmeket. Mint kiderült, ők a befogadott és kötelező érvényű ajánlattal rendelkező ügyfelek közül csak minimális számban utasítottak el, de kizárólag hitelbírálati szempontok miatt.

Mint írták, a szerződött és a folyósított ügyletek száma jelentősen eltér, mivel a ZOP-hiteleket általában csak jóval később, a lakások elkészülte után folyósítják. Nagyon intenzív érdeklődés volt náluk és jelentős összegű hiteligénylés történt, de hogy mennyi, azt ők sem közölték, viszont annyit elárultak, hogy eddig a szerződött hitelek harmadát folyósították. Náluk az igényelt ZOP-hitel átlagos összege 42 millió forint volt, és sokan igényeltek mellé 0 százalékos otthonteremtési kedvezménnyel is hitelt, általában a lehetséges maximális összegben.

A K&H-nál is óriási volt az érdeklődés, de ők azt írták a 24.hu-nak, hogy csak annyi kérelmet fogadtak be, amennyire a megemelt keret lehetőséget adott. Vagyis náluk keretkimerülés miatt nem kellett elutasítani már benyújtott, befogadott hitelkérelmet. Mintegy 500 ügyfélnek folyósítottak már, és van még a leszerződött állomány, ahol az építkezés előre haladtával a folyósítás is meg fog valósulni a közeljövőben.

Az OTP Bank azt írta, piaci részesedése megfelelő hányadát felhasználva tudta kiszolgálni a fokozott fogyasztói igényeket a Zöld Otthon Programban biztosított 200 milliárdos keretből. Az MNB által 300 milliárdosra megemelt keret OTP-re eső része minden a bank által 2022. március 28-ig befogadott hitelkérelemre fedezetet biztosít, amennyiben az megfelel az MNB pályázati kiírásának és az OTP hitelezési gyakorlatának – tették hozzá. Jelenleg már csak a korábban megkezdett tárgyalások lezárása és a befogadott kérelmek feldolgozása zajlik, mivel az OTP rendelkezésére álló keret nem teszi lehetővé további OTP NHP Zöld Otthon lakáshitel-kérelem befogadását.

Azt még nem tudni, lesz-e folytatás.