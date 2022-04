Kedden dönthet az MNB a zöld hitelről, kölcsönönként tizenötmillió a tét

Az új lakóingatlan építéséhez vagy vásárlásához zöld hitelben reménykedők most okkal figyelik visszafojtott lélegzettel a monetáris tanács keddi ülését, amelyen az előzetes bejelentés szerint döntenek a Zöld Otthon Program sorsáról. A legoptimistább jóslatok szerint is csak úgy folytatódhat a zöld hitel, ha a jelenlegi pénzpiaci helyzethez igazítva megemelik a kamatát – erről ír a Bank360.hu.

A Magyar Nemzet Bank NHP Zöld Otthon Programjának 200 milliárd forintos kerete kimerülőben van, így a bankok többsége felfüggesztette a zöld hitelek értékesítését, az új igénylések befogadását. A mostani kamatok mellett ez a lehetőség már annyira kedvezményes, hogy egy 30 milliós hitelen 15 milliót is spórolhat a visszafizetés alatt az, akinek még sikerül kapnia a kimerülő keretből – írja a Bank360.hu.

A piaci lakáshitelek csak egyre magasabb költségek mellett vehetőek fel a jegybank elmúlt egy hónapban végrehajtott kamatemelései miatt. Az MNB a háború miatt akár 11 százalékra is felfutó inflációt igyekszik csökkenteni az erőteljes lépésekkel, így azonban a bankok által kínált piaci lakáskölcsönök előtt is még jókora drágulás áll, noha már így is jelentősen emelkedett a jelzáloghitelek költsége.