Nagyon lecsökkent az esélye annak, hogy valaki zöld hitelhez jusson

Jelenleg egyetlen hazai banknál sem érhető el a Zöld Otthon Program legfeljebb 2,5 százalékos kamatozású lakáshitele az új érdeklődők számára – írja a Portfolio.hu. A hitelbefogadások szünetelnek. Bár az OTP és az Erste az elmúlt napokban korlátozottan még fogadott be kérelmeket, ma már náluk sem elérhető a termék.

Néhány bank viszont nem zárja ki, hogy még újra elérhetővé tegyék a kizárólag újépítésű ingatlanhoz igénybe vehető szuperkedvezményes zöld hitelt. Náluk a folyamatban lévő kérelmek elbírálása zajlik, és azt követően dönthetnek a befogadások esetleges korlátozott újraindításáról. Néhány óránál hosszabb hitelbefogadási időkeretre azonban valószínűleg már sehol sem számíthatnak az érdeklődők, így tényleg csak a szemfülesség dönthet.

A bankok válaszai alapján azt is írják, hogy nagyjából ki is merült az MNB energiahatékony lakásokra kiírt Zöld Otthon Programjának múlt héten 300 milliárd forintra megemelt kerete. Pedig az elmúlt két hétben már nem sok befogadás történt. A szerződéskötések és folyósítások várhatóan még hónapokon keresztül zajlanak majd, új hitelkérelmet azonban a bankok többsége már nem, vagy csak nagyon korlátozottan fogad majd be a következő hetekben. Piaci forrásaik úgy vélik, a mostanihoz hasonló formában biztosan nem hosszabbítja meg az MNB a programot.

A kiemelt kép illusztráció.