Csányi cége szállíthatta a bizonyítékot Bigéék ellen, a műtrágyakirály 11 milliárdja bánja a háborút

Rekordbírságot, 14,1 milliárd forintot szabott ki a Gazdasági Versenyhivatal kartellezés miatt a műtrágyapiacon érdekelt 8 cégre, és ennek oroszlánrészét, összesen 11,056 milliárd forintot a műtrágyakirályként ismert Bige László érdekeltségébe tartozó cégcsoport tagjainak kell befizetnie.

Az elmarasztalt Bige-cégek:

a Nitrogénművek Vegyipari Zrt.,

az NZRT-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

a Bige Holding Kft.,

a Nádudvari Agrokémiai Kft.,

a Péti Nitrokomplex Kft.,

és a „Bige Holding Genezis” Kft.

Ami a „külsősöket” illeti, a Cargill Magyarország Zrt.-re 1,946 milliárd forint, a Hőgyészi Agrokémiai Kft.-re 1.138 milliárd forint bírságot szabtak ki, utóbbinak 24 havi részletfizetést engedélyeztek.

A KITE Mezőgazdasági Zrt., Csányi Sándor OTP-vezér agrárbirodalmának legnagyobb cége viszont megmenekült a kartelltagokat sújtó, milliárdos büntetéstől.

Mint az eljáró versenytanács határozatából kiderül, „a bírság mellőzésére irányuló engedékenységi kérelme elfogadására tekintettel a bírság kiszabását mellőzi”. A KITE Magyarország legnagyobb agrárintegrátora, amelyet Csányi Sándor éppen Bige László orra elől szerzett meg. Az akkoriban is az ország egyik leggazdagabb vállalkozójának számító Bige ajánlatára 2013-ban mindenkit meglepve, rálicitált a KITE közép-dunántúli regionális vezetője, és elvitte az integrátort a műtrágyakirály elől. Kezdettől Csányit sejtették az ügylet hátterében, de csak két évvel később váltotta fel a sejtéseket a bizonyosság: 2015-ben jelentek meg a részvényesek között a Csányi Sándor tulajdonában álló vagyonkezelő cégek. Az akció nem javította a két multimilliárdos között már amúgy is feszültté vált viszonyt. A KITE, a termelőket alapanyaggal ellátó mezőgazdasági mamut komoly falat volt, és azóta is szorgalmasan termeli a milliárdokat. Tavaly 320 milliárd forintnál is több volt az árbevétele, s mint megírtuk, volt olyan év, amikor 12 milliárd forint osztalékot is hozott a tulajdonosainak.

Ami a KITE engedékenységi kérelmét és a bírság elengedését illeti: ez utóbbira akkor van mód, ha az adott vállalkozás feltárja a kartellt és az abban való részvételét. Az önfeladás azonban önmagában nem elég, a GVH által addig nem ismert és döntő bizonyítékot kell szolgáltatni a kartellügyről a teljes mentességhez. A versenytanács határozata konkrétan a versenytörvény 78/A. (2) bekezdés a) pontjára hivatkozik, e szerint

a bírság kiszabását az eljáró versenytanács annak a vállalkozásnak a tekintetében mellőzi, amely elsőként nyújt be erre irányuló kérelmet és szolgáltat olyan bizonyítékot, a) amely a Gazdasági Versenyhivatalnak alapot szolgáltat arra, hogy a jogsértéssel kapcsolatban helyszíni kutatás végzésére kapjon előzetes bírói engedélyt, feltéve, hogy a Gazdasági Versenyhivatal a kérelem benyújtásának időpontjában nem rendelkezett elegendő információval a helyszíni kutatás bíróság általi engedélyezésének megalapozásához, vagy azt megelőzően még nem végzett helyszíni kutatást.

Kartellügyekben jártas szakértők elmondása szerint a bíróság csak nagyon indokolt esetben ad engedélyt a GVH rohamcsapatának házkutatásra, gyakorlatilag csak akkor, ha 100 százalékos bizonyítékot tud bemutatni a kartellezésre. Ezért ér olyan sokat a kartellt belülről leleplező információ. A Bige-ügyben a korábbi közleményekből kiderül, hogy 2017 szeptemberében csapott le a GVH az akkor még csak feltételezett kartell szereplőire és végzett házkutatást. Egyben versenyfelügyeleti eljárást indított „2011 óta alkalmazott, a nitrogénműtrágya és komplex műtrágya termékekkel kapcsolatos szerződési és értékesítési gyakorlatának a vizsgálatára”.

A Bige Csoportnál amint kézhez vették a GVH határozatát a bő 11 milliárdos összbüntetésről, rögtön tudatták, hogy azt mindenképpen megtámadják bíróság előtt, mert „a döntés érdemével” nem értenek egyet. A Nitrogénművek Zrt./Bige Csoport ellen 6 éve folyamatban lévő GVH-eljárások során már többször kifejtettük részletes érveinket, kifogásainkat, ellenbizonyítékainkat, például az eljárást a bírság elkerülése érdekében kezdeményező és a hatóságot segítő KITE Zrt. nyilatkozataival, valamint számos hivatkozott irattal szemben – fogalmaznak a közleményben, amelyből az is kiderül, hogy nem volt titok előttük a KITE kartellügy feltárásában játszott szerepe.

A versenyhivatal nagy bírságától függetlenül a Csányi-Bige meccs még nem ért véget. Bigéék évekkel ezelőtt kártérítési pert indítottak, mert a cseles tulajdonosváltás után a KITE Zrt. nem kért többé a Nitrogénművek műtrágyájából, és ez érzékeny veszteséget okozott a műtrágyakirálynak. A hírek szerint a kártérítési per tétje a kartellbüntetéshez fogható, 10 milliárd forint körüli összeg.

Bige László, illetve cégcsoportja évek óta a hatóságok össztűzében áll, legutóbb kétmilliárd forintos vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés, valamint vesztegetés miatt emelt vádat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség, és nem ez az egyetlen vesztegetési ügy, amivel szorongatják a milliárdost. A műtrágyakirály birodalmáról és hányattatásairól részleteket itt és itt olvashat.