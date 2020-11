Több mint 3 milliárd forintnyi devizát foglalt le a NAV bűnözőktől

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai az elmúlt időszakban négy nagyszabású pénzmosás elleni akcióban csaknem 7 millió eurót és 2 millió dollárt, vagyis több mint 3 milliárd forintnak megfelelő összeget foglaltak le különböző bűnözői köröktől. Közleményük szerint a kiemelkedő összegű, ám gyanús ügyletekkel kísért nemzetközi utalások nem maradnak rejtve az adóhatóság előtt.

Egy ukrán személy tulajdonában lévő, korábban gazdasági tevékenységet nem végző magyar cég egy hongkongi székhelyű társaságtól több mint 8 millió védő- és sebészi maszkot vásárolt, majd azokat egy a német cégnek adta tovább.

A maszkok ellenértékét azonban nem a német társaság, hanem egy ahhoz nem köthető magánszemély utalta át a magyar cégnek. Az ügylet körülményei pénzmosásra utaltak: a gyanús pénzmozgás mögött a vélhetően illegális forrásból származó összeg eredetének leplezése állt. A budapesti nyomozók az ügyben 900 000 eurót foglaltak.

Egy svájci cég magyar bankszámlájára Zimbabwéből érkezett magas összegű utalás gyógyászati termékek ellenértékeként, azonban se előtte, se utána nem volt olyan gazdasági esemény, ami ezt indokolta volna.

A gyanút, hogy a pénz bűncselekményből származik, az is erősítette, hogy a svájci cég nem rendelkezett gyógyszer-kereskedelemre jogosító engedéllyel. Az akcióban a budapesti pénzügyőrök mintegy 2 millió dollárt, azaz több, mint 600 millió forintot foglaltak. Az ügyben a zimbabwei rendőrség is nyomoz, pénzmosás gyanújával őrizetbe került többek között az afrikai ország egészségügy-minisztere is.

3 millió eurót, azaz több, mint 1 milliárd forintot foglaltak le a nyomozók egy olyan bűnözői csoporttól, ami a bűncselekményekből szerzett vagyont külföldi bankokon és külföldi befolyású, gazdasági tevékenységet nem végző cégeken keresztül próbálta tisztára mosni.

Az akcióban az egymilliárdos utalás címzettjénél, egy magyar cégnél kopogtatott a NAV, székhelyéről és fióktelepeiről majdnem 20 000 oldalnyi iratanyagot és elektronikus adathordozókat is lefoglaltak. A megszerzett adatok itt is arra engedtek következtetni, hogy a kiugróan magas „kölcsön” illegális forrásból származó pénzt lett volna hivatott legalizálni.

Egy másik nemzetközi bűnözői csoport 3 millió eurónyi, bűncselekményből származó vagyonát külföldi székhelyű bukócégekkel magyar bankoknál nyittatott számlákon keresztül próbálta tisztára mosni.

A pénz itt is valós tevékenység nélkül, színlelt szolgáltatás alapján mozgott. Az egyik kutatási helyszínről a pénzügyőrök 2 650 dombornyomott és 1 099 gravírozott bankkártyát foglaltak le, amit feltehetően a bűncselekményhez használt volna fel a csoport.

A különösen nagy értékű pénzmosás akár nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető.

Kiemelt kép: Neményi Márton / 24.hu