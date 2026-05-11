Csuja Imre nyugdíjasként is marad A mi kis falunk polgármestere

Csuja Imre nyugdíjba vonul, utoljára június 3-án lép színpadra az Örkény Színházban – írtuk meg pár napja, de most helyreigazítás érkezett az RTL-től, miszerint

Csuja nem vonul teljesen vissza a színészettől és már javában forgatja A mi kis falunk 11. évadát.

A Fókusz hétfői adásában a színész a sorozat helyszínéül szolgáló, képzeletbeli Pajkaszeg polgármesteri irodájából köszöntötte a nézőket.

Nem marad színpad és közönség nélkül

A műsorban tisztázták az esetleges félreértéseket: a színész nyugdíjba vonulása leginkább az Örkény Színházban játszott szerepeire vonatkozik, ezeket fogokozatosan visszaadja, a jövőben csak az Anyám tyúkja előadásban lép ott fel. Ezen kívül két önálló estjével továbbra is járni fogja az országot, miközben élvezi a nyugdíjas élettel járó több szabadidőt.

Szabadabban tudok mozogni az estjeimmel szerte az országban, de a stressz kevesebb lett, valóban. De így sem vagyok színpad és közönség nélkül

– mondta Csuja, hozzátéve: filmszerepeket is vállal.