A túl nagy zaj és a sok turista miatt nem kérnek többet A mi kis falunkból Pilisszentlélek lakói

Megosztotta Pilisszentlélek lakóit A mi kis falunk forgatása: sokan bosszankodtak miatta, mások inkább örültek és profitáltak belőle. A népszerű sorozat a fiktív faluban, Pajkaszegen játszódik, amelyet a valóságban az Esztergomhoz tartozó Pilisszentlélek „alakít”. A sorozat immár a tizedik évadát tapossa, ám a lakossága erősen megosztott azzal kapcsolatban, hogy a forgatás felborítja a falu életét.

Arról néhány napja lapunk is hírt adott, hogy Esztergom polgármestere, Hernádi Ádám bejelentette, hogy a mérlegelés után az idei évadot még leforgathatják, de utána a stábnak távoznia kell a településről.

A Blikk most a faluban járt, és helyieket kérdezgetett arról, hogyan élték meg a forgatással járó reflektorfényt. Sokan üdvözölték, hogy itt forgatták a sorozatot, a nyilatkozatokból az derül ki, hogy jellemzően inkább a hosszú ideje itt lakók, akik közül többen statisztáltak is a sorozatban, így pénzt is kereshettek. A betelepülők azonban nem feltétlenül örültek a felhajtásnak.

Többen kiemelték, hogy jelentősen megnövekedett a faluba irányuló turizmus, a sorozatban is látható vendéglátóipari egységet, Teca kocsmáját látogatják a legtöbben. Sokan úgy vélik, hogy a turisták nem mindig kedvesek, ráadásul a kocsmába érkezők nagyon gyakran beállnak a környező házak elé, amellyel elállják a helyközi buszjárat útját, amely így nehézkesen tud megfordulni. Ezen az sem segített, hogy új parkolót hoztak létre. A kocsma mellett szintén nagy népszerűségnek örvend a Lengyel Tamás által játszott Gyuri – interjúnk a színésszel itt olvasható – autója, amely fontos szelfipontja a falunak.

Szintén nehézséget okozott az, hogy a forgatás gyakran nagy zajjal és fénnyel járt: „Nehezen felejtjük el, amikor éjszaka is forgattak a filmesek, kivilágították az egész utcát, és jöttek-mentek az autókkal” – mondta a lapnak az egyik lakos. Egyikük azt is kiemelte, hogy régebben a fiatal színészek viselkedése is hagyott maga után kivetnivalót, ám azóta rendezték a nézeteltéréseket.

A sorozatot gyártó cég a lapnak elmondta, eddig is évről évre kötöttek megállapodást a polgármesterrel, és bíznak benne, hogy idén is minden gördülékenyen megy.