Június harmadikán lép utoljára színpadra Csuja Imre

Hat új premierrel, köztük négy, kifejezetten a színház felkérésére írt kortárs dráma ősbemutatójával, részvételi színházi produkciókkal és Mácsai Pál új egyszemélyes előadásával várja nézőit a 2026/2027-es évadban az Örkény Színház.

„Az alkotómunka fókuszában az egyéni és kollektív identitáskeresés vizsgálata áll. Mit jelent nekünk Európa, és mit jelentünk mi Európának, mit kezdünk édes anyanyelvünkkel, létezik-e újrakezdés az egyes ember és egy ország számára? Véget ér-e az ezeréves pechszéria? Milyen jelentésárnyalatokkal gazdagíthatják előadásaink, művészetközvetítő és közösségi programjaink a névadónk Nézzünk bizakodva a jövőbe című egyperceséből választott évadszlogent: I’m going magyarni?” – áll a színház közleményében.

Idei kiemelt bemutatók:

Színpad:

A nő, aki saját magát kereste (rendező: Polgár Csaba ): Egy 2012-es izlandi híren alapuló szóopera. A darab egy eltűntnek hitt nőről szól, aki végül saját maga keresésére indul. Zeneszerzője Szép András , és itt debütálnak Bodó Viktor tanítványai is.

): Egy 2012-es izlandi híren alapuló szóopera. A darab egy eltűntnek hitt nőről szól, aki végül saját maga keresésére indul. Zeneszerzője , és itt debütálnak tanítványai is. Rekviem egy vidéki ügyvédért (rendező: Kincses Réka ): A Karácsonyozzatok velünk, vagy ússzatok haza folytatása. A történet egy erdélyi temetés köré épül, amit a politika próbál kisajátítani, miközben a gyász családi konfliktusokba és szürreális látomásokba (pl. a Ceaușescu házaspár megjelenése) torkollik.

): A Karácsonyozzatok velünk, vagy ússzatok haza folytatása. A történet egy erdélyi temetés köré épül, amit a politika próbál kisajátítani, miközben a gyász családi konfliktusokba és szürreális látomásokba (pl. a házaspár megjelenése) torkollik. Berlin, Alexanderplatz (rendező: Márton Dávid): Döblin klasszikusának adaptációja. A börtönből szabadult Franz Biberkopf újrakezdési kísérletén keresztül teszi fel a kérdést: mi mit kezdtünk a saját esélyeinkkel a mai magyar valóságban?

Stúdió:

Á.T. (rendező: Widder Kristóf ): Egy belső pályázaton nyertes produkció, amelyben öt szereplő egy tehetségkutatóban küzd meg a szabadságért.

): Egy belső pályázaton nyertes produkció, amelyben öt szereplő egy tehetségkutatóban küzd meg a szabadságért. A teljesség igénye (rendező: Geréb Zsófia ): A bécsi tbdworks kollektívával közös darab. Egy hagyatékfelszámolás és egy előkerült napló kapcsán járja körül a 20. század családi és történelmi örökségét.

): A bécsi tbdworks kollektívával közös darab. Egy hagyatékfelszámolás és egy előkerült napló kapcsán járja körül a 20. század családi és történelmi örökségét. A fátyol titkai (rendező: Dohy Balázs): Vörösmarty ritkán játszott, különleges humorú komédiája, amely a remény újratanulásáról és a megváltozott közéletről szól.

Távozók és érkezők

Ahogyan arról korábban a sajtó már hírt adott, Hámori Gabriella távozik a társulattól, szerepeit azonban továbbra is megtartja. Szintén elköszön Kerekes Éva, őt az évad végéig láthatja a közönség előadásainkban. Ahogyan arról már tavaly is hírt adtunk, Csuja Imre nyugdíjba vonul, utoljára június 3-án lép színpadra a Kertész utcai Shaxpeare-mosó című előadásban.

A 2026/2027-es évadtól két új taggal bővül a társulat: csatlakozik Kiss-Végh Emőke – akit az Örkény közönsége már színészként, rendezőként és íróként is megismerhetett –, valamint Rába Roland, aki legutóbb a Momo vendégművészeként szerepelt a színházban.